Jak trenéři volili NEJ hráče ligy: prasklo nejen tajemství na Zmrhala

Šilhavý připomněl, kde začínal Dočkal

Jsou to velcí rivalové, ale umějí uznat kvality soupeře. To se ukázalo v případě trenéra Sparty Davida Holoubka a jeho slávistického kolegy Jaroslava Šilhavého. Oba se nebáli dát na první místo hráče z opačného tábora. Holoubek jako nejlepšího obránce viděl Simona Deliho ze Slavie, Šilhavý zase jako nejlepšího špílmachra vidí Bořka Dočkala. „Jde o to, co se přesně myslí a na co klást důraz. Jestli myšlení a přihrávka, nebo umění obejít protihráče. Bořek Dočkal, který vyrůstal ve Slavii, tyhle činnosti zvládá,“ nezapomněl ale Šilhavý zmínit, kde Dočkalova kariéra začala.

720p 480p 360p 240p <p>Zhasnutý Eden, pád hradeckého Malinského při pokusu o fintu, strkanice Petržely a Štohanzla, fotbalové utrpení při zápase Příbram – Jihlava, ale také famózní výkon slávistického stopera Simona Deliho proti Mladé Boleslavi – to jsou některé ze zajímavých a kuriózních situací, jejich přehled jako každý týden nabízí pravidelný pořad Liga naruby. Podívejte se na dění ve fotbalové lize z nadhledu i po 15. kole letošního ročníku!</p> REKLAMA LIGA NARUBY: pocta Delimu a (málem) zlomená noha při fintě • VIDEO iSport TV

Nejlepší obránce ligy. Jak volili trenéři čtěte ZDE>>>

Rosický nade všemi vyniká i bez herní praxe

Když se ukázal jako posila Sparty, byla z toho velká událost. Na podzim si však Tomáš Rosický kvůli zdravotním problémům připsal pouze jeden start jako střídající hráč. Přesto při hledání nejlepšího špílmachra bodoval u tří prvoligových trenérů. David Holoubek ze Sparty ho dal na třetí místo. „Pokud se vrátí do sestavy, tak by tímhle žebříčkem určitě mohl na jaře zahýbat,“ věřil. Pro Petra Radu z Příbrami a kouče Bohemians Miroslava Koubka byly důležitější Rosického schopnosti, které prokázal během úspěšné kariéry. „Tomáš je sice zraněný, ale je v lize? Je, tak ho volím, protože nade všemi vysoko vyniká,“ vzkázal Rada.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Mladá Boleslav: Rosický jde na plac, vystřídal Váchu • VIDEO iSport TV

Nejlepší špílmachr ligy. Jak volili trenéři čtěte ZDE>>>

Rychlíci jsou jen cizinci, Van Kessel má ještě šanci

Slávističtí fanoušci o tom hodně hovoří. Má Gino van Kessel ještě v Edenu šanci, ačkoliv většinu podzimu proseděl jako nejdražší posila na lavičce? Trenér Jaroslav Šilhavý v něm zřejmě pořád vidí potenciál. Jinak by ho nedal na první místo mezi největšími ligovými rychlíky. „Věřím, že Gino tuhle schopnost ještě náležitě uplatní,“ sliboval si. Jen cizince vybíral v této kategorie Bohumil Páník ze Zlína. „Volil jsem pouze zahraniční hráče, Češi jednoznačně zaostávají,“ okomentoval, proč za Srba Vukadina Vukadinoviče dal bosenského záložníka Eldara Civiče ze Slovácka a jeho krajana Aldina Čajiče z Dukly.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Zlín - Brno: To byl gól! Vukadinovič si pohrál s obranou Brna a vybídl Štípka ke skórování

Největší rychlík ligy. Jak volili trenéři čtěte ZDE>>>

Zmrhal má ránu, která láme kosti

Z říjnového reprezentačního srazu odcestoval brankář Jaroslav Drobný předčasně. Při tréninku se zranil, po prudké střele si zlomil loket i zápěstí. Kdo na něj vyslal tak bolavou pumelici? To zůstávalo tajemstvím až do doby, než trenér Bohemians a asistent u národního týmu Miroslav Koubek vysvětlil, proč dal v kategorii hráče s nejtvrdší střelou na první místo Jaromíra Zmrhala. „Brankář Jaroslav Drobný by mohl vyprávět... Na reprezentačním srazu chytil Zmrhalovu střelu a odnesl to zlomeninou. Je snad zapotřebí větší důkaz?“ Zmrhal přesto v konečném hodnocení obsadil až třetí místo za druhým Admirem Ljevakovičem z Teplic a vítězem Petrem Marešem z Mladé Boleslavi.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Zlín - Slavia: Zmrhal zkusil parádní střelu, jen o kousek minul bránu • VIDEO iSport TV

Hráč s nejtvrdší střelou v lize. Jak volili trenéři čtěte ZDE>>>