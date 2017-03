Experti o šlágru: Ať hraje Ivanschitz. V bundeslize byl skvělý, tvrdí Štajner

Andreas Ivanschitz v dresu Plzně • FOTO: Jaroslav Legner (Sport) Co čekat od ligového šlágru vedoucí Slavie s druhou Plzní? Deníkem Sport oslovení experti mluví o klíčových otázkách před nejočekávanějším zápasem 19. kola ePojisteni.cz ligy.

MARTIN HYSKÝ, trenér a bývalý obránce Slavie Martin Hyský v minulosti oblékal dres Slavie • Foto Profimedia.cz Kdo bude úspěšnější v souboji Škoda vs. Hubník? „Jejich souboje budou patřit k nejklíčovějším, i když se nelze zaměřit pouze na dva posty. Rozhodovat se bude i na krajích. Říct, kdo bude úspěšnější, je loterie černá-červená. Hubník si drží stabilně dobrou formu, podle mě patří společně s Delim k nejlepším stoperům v lize. Velkou kvalitu má i Škoda. Na jaře se gólově chytil, ale musí ho stále podporovat celé mužstvo." 1. Jak šlágr dopadne? „Plzeň není úplně v pohodě, na druhou stranu proti Příbrami to zvládla, jen nevstřelila víc branek. Hlavně jí chybí typický střelec. Poznar a Krmenčík se roztrhají, podstoupí spoustu soubojů, hodně toho naběhají. V tomto má Slavia velkou výhodu, protože Mešanovič a Škoda střílejí branky a ještě jsou typologicky jiní. Zklamáním je Ivanschitz. Ve Zlíně neexistoval. Přesto bych Slavii jako jednoznačného favorita nenazval. Je v euforii, skvěle nastartovaná, ale její obrana ještě nebyla na jaře pořádně prověřena. Proto se neodvažuji tipovat, bude to hodně vyrovnané a rozhodnou maličkosti." 2. Rozhodne tento zápas o titulu? „Může hodně napovědět, ale ještě nerozhodne. Pořád nezapomínejme na Spartu. Sice je v totální krizi, je na tom špatně. Ale stále ji čekají zápas s Plzní i Slavií, které musí zvládnout. Až tato utkání pak mohou definitivně rozhodovat o titulu." 3. Kdo bude vítězem taktické bitvy: Šilhavý, nebo Pivarník? „Slavia určitě nebude hrát v rozestavení 4–4–2. Počítám, že nastoupí Ngadeu. Ten má životní formu. Přes něj bude složité se dostat. Podívejte se, jak změnil rozestavení Zlín a proti Plzni odehrál výborný zápas, ve středu hřiště totálně dominoval. Ale Slavia s Plzní se nemají čím překvapit. Možná při standardkách, jinak jsou přečtení. Viktorka asi bude řešit křídla, Ivanschitze a útočníka, obrana je stabilní, ještě neinkasovala. Určitě se bude hrát opatrně, nečekám hurá fotbal." 4. Mohou mít na Plzeň vliv spekulace o návratu trenéra Vrby? „Na výkon týmu to v zápase nebude mít vliv. Plzeň má zkušené hráče, kteří vědí, o co hrají. Tady jde o titul. Trochu to může zvýšit tlak na realizační tým, ale spíš ho tohle motivuje."

ROMAN VONÁŠEK, bývalý reprezentant a hráč Sparty a Plzně Roman Vonášek se v tuzemsku prosadil nejvíce v dresu Sparty, za její starou gardu chodí hrát i silvestrovská derby. • Foto Jaroslav Legner (Sport) Kdo bude úspěšnější v souboji Sýkora vs. Limberský? „Tohle je přesně ten zápas, v němž má Honza Sýkora ukázat, že je fakt v ráži. Ale bude to mít hodně těžké, Limba se kousne, to je takový buldok a tyhle zápasy miluje, to je něco pro něj. Když bude potřeba, tak se Sýkorou vyběhne až za lajnu." 1. Jak šlágr dopadne? „Tipuju plichtu. Když se budeme bavit o sportovní formě, tak tu má Slavia určitě lepší, ale může na ni dolehnout všechen ten tlak, vyprodaný Eden, navíc tohle je specifický zápas, ve kterém se rozdíly trochu umazávají. Nevěřím, že z Plzně udělá druhou Příbram, Viktorka má dobrou obranu, navíc mnohem víc zkušeností z velkých zápasů." 2. Rozhodne tento zápas o titulu? „Hodně může o titulu napovědět, to jo, ale nemyslím, že by vyloženě rozhodl. Jako že by se dalších jedenáct kol o nic nehrálo? Navíc je možné, že se třeba ještě sebere Sparta. Určitě je pravda, že kdo tenhle zápas vyhraje, udělá si dobrou pohodu do zbytku ligy, ale pak teprve přijdou zápasy, kdy bude těžké to potvrzovat." 3. Kdo bude vítězem taktické bitvy Šilhavý vs. Pivarník? „Tady musím říct, že má z mého pohledu trochu navrch Ševa. Byli jsme spolu u reprezentace za Karla Brücknera, bylo vidět, jak se od něj učí, a tyhle zkušenosti teď používá. Je na ligové scéně déle než Roman, myslím, že Jarda bude mít navrch." 4. Mohou mít na Plzeň vliv spekulace o návratu trenéra Vrby? „Je to všechno hodně čerstvé a dost pochybuju, že by hráči Plzně na hřišti něco takového řešili. Ti přece budou chtít vyhrát, nevěřím, že by tyhle spekulace mohly mít na jejich výkon nějaký vliv."

PETR VLČEK, bývalý reprezentant a hráč Slavie a Plzně Petr Vlček (vlevo) hrával za Slavii i Plzeň, na snímku sleduje na halovém turnaji sparťana Luďka Straceného • Foto Jaroslav Legner (Sport) Slavia řeší jeden otazník. Měl by hrát Ngadeu? „Africký legionář je trošku nadhodnocený. Dal sice v Příbrami tři góly, byl hodně vidět, ale slávistický mančaft šlape jako celek. V Příbrami to byl úžasný kolektivní výkon, nelze vyzdvihovat jednotlivce. Ngadeu dal jeden z penalty, jeden hlavou po standardce, nejhezčí byl křížnou střelou, ten ostatní převyšoval. Na druhou stranu je to defenzivní záložník, hráč na černou práci, který tolik být vidět ani nemá. A navíc zavinil jediný gól, který Slavia v Příbrami dostala, když dával nemyslnou přihrávku přes střed hřiště. Ale daří se mu, povedlo se mu mistrovství Afriky, proto by v základu měl být. Je psychicky nahoře a je to vítězný typ." 1. Jak šlágr dopadne? „Viděl jsem Plzeň, jak se trápila s Příbramí, viděl jsem, jak ji pak na její půdě přejela Slavia. Ale stejně si myslím, že Plzeň má s velkými zápasy zkušenosti a vyhraje. Tipuju 2:0." 2. Rozhodne tento zápas o titulu? „To si nemyslím. Tyto názory sice k zápasu směřují, ale konec ligy je strašně těžký. Určitě to ale hodně napoví. Začátek jara je důležitý, jak se mančafty chytí. Spartě se moc nepovedl, Plzeň také trochu tápe, zato Slavia se rozjela. Když se jí podaří porazit i Plzeň, hodně by ji to nakoplo." 3. Kdo bude vítězem taktické bitvy Šilhavý vs. Pivarník? „Tenhle zápas není o taktice, ale o psychice. Trenér může vymyslet cokoli, ale je důležité, jak budou hráči jeho pokyny plnit. Půjde spíš o psychickou připravenost hráčů." 4. Mohou mít na Plzeň vliv spekulace o návratu trenéra Vrby? „Když se o jeho možném příchodu píše, tak se o tom přirozeně budou hráči bavit. Ale jakmile rozhodčí pískne do píšťalky, už je zajímá jenom zápas. Jsou to profíci, soustředění je maximální. Nějaké spekulace na jejich výkon vůbec nebudou mít vliv."