Chudý se po pauze vrátil do branky Teplic a Grigara nahradil nulou

Moc práce neměl. Jihlava dlouho nebyla nebezpečná, o nadějné akce se připravovala sama. Až v úplném závěru musel Martin Chudý vytasit reflexivní zákrok, kterým z bezprostřední blízkosti vychytal vůbec první soupeřovu střelu na bránu. „Ale měl jsem i štěstí. Kdyby (útočník Pavel Dvořák) mířil víc k tyči, tak bych na balon asi nedosáhl,“ usmál se po vítězném utkání.

Ale dosáhl jste. A teď máte nulu.

„Je to takové zadostiučinění. Dlouhá pauza, člověk ani netrénuje, a pak to takhle vyjde. Výhra je pro nás hrozně důležitá. Body se hodí. Tu nulu beru jako bonus.“

Byl to složitý zákrok s ohledem na to, že jste byl po celé utkání prakticky bez práce?

„Tohle je pro gólmana vždycky těžké, když jen celý zápas čeká. Ale musím být připravený, že něco může přijít v závěru při soupeřově tlaku. A pokud jo, tak je potřeba mužstvo podržet. Naštěstí to dopadlo dobře.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Jihlava: Skvělý Chudý! Vytáhl pohotový zákrok • VIDEO iSport TV

Zůstanete už v brance?

„Grigy (Tomáš Grigar) bude mimo hru asi měsíc, určitě bych měl chytat nejbližší zápasy. Teď jedeme na Slavii, na to se těším. Bude to úplně jiné utkání než s Jihlavou, ale mám to radši. Člověk má víc práce a může toho víc pochytat. Je pořád v dění zápasu.“

Ale co až se Tomáš Grigar uzdraví?

„Každý chce hrát, je to fotbalové řemeslo. S Grigym vycházím výborně, ale budu se snažit podávat co nejlepší výkony, abych v brance mohl zůstat co nejdéle. Také vím, jaká je situace. Moji úlohou je hlavně Grigyho zastoupit. Co bude potom, uvidíme.“

Kdy jste se dozvěděl, že proti Jihlavě půjdete mezi tři tyče?

„V podstatě hned po duelu v Mladé Boleslavi. Tušili jsme, že Grigy bude nejspíš zraněný, že má něco se svalem. Minulé úterý po vyšetření už bylo jisté, že budu chytat.“

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-743120c1-9a31-5fda-11ad-d3092271c960"><span>Teplický start do jarní části sezóny byl vcelku úspěšný, po dvou remízách s Brnem a Mladou Boleslaví udržely šesté místo v tabulce. To Jihlava se před zápasem v prosluněných Teplicích nacházela na 14. místě v tabulky a před týdnem překvapila domácí výhrou nad Hradcem Králové 3:1. Jediný gól zápasu zaznamenal Martin Fillo, když proměnil pokutový kop. Teplice tak obraly Jihlavu o všechny tři body. </span><span><br class="kix-line-break" /></span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Teplice - Jihlava 1:0. Jediný gól dal z penalty Fillo • VIDEO iSport TV

Přitom v zimní přípravě jste neodehrál jediný zápas...

„Protože jsem měl od prvních tréninků problémy se svalem a nemohl jsem kopat pravou nohou. V tréninku jsem všechno hrál levačkou. Do toho jsem chodil na vyšetření, pauzoval jsem. Magnetická rezonance odhalila, že mám deformovaný sval a nějaké trhliny i jizvu z minulosti. Lékaři mi naposledy doporučili čtrnáct dní klid. Taky jsem měl původně začít trénovat naplno až tohle úterý.“

Zítra?

„Ano, ale musel jsem návrat urychlit téměř o týden dřív. Byli jsme dohodnutí v klubu, že kdyby něco, tak na hřiště půjdu. Vletěl jsem do toho v podstatě po deseti dnech bez trénování.“

Jaké to je chytat bez praxe?

„Je to něco jiného. Větší napětí, což obvykle nemívám, když chytám pravidelně. Taky v úvodu zápasu s Jihlavou jsem měl takovou situaci, že jsem málem dal Dvořákovi balon do šance. Až když jsem potom chytil nějaký centr, tak se to uklidnilo a byl jsem v pohodě.“