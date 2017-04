Tréninky nás baví, říká Bakoš. Může slavit 100. gól, Plzni chybí Krmenčík

Viktoria Plzeň se už týden připravuje bez trenéra Romana Pivarníka, kterého v neděli po ztrátě s Teplicemi (2:2) odvolalo vedení klubu. Fotbalisty ligového lídra převzal dosavadní asistent Zdeněk Bečka, velký vliv má i asistent Pavel Horváth. „Jedeme do Hradce jako lídr tabulky a vyhrát, podle toho se bude zápas vyvíjet,“ doufá nový plzeňský kouč před páteční ligovou předehrávkou.

Pozměněný realizační tým má před sebou nelehký úkol. Okamžitě získávat body a uhájit první místo v tabulce, kde Plzeň drží jednobodový náskok na Slavii. Jak se kádr pod vedením dvojice Horváth, Bečka na páteční duel v Hradci chystal?

„Chceme se prezentovat kvalitním výkonem, být trošku efektivnější v ofenzivě, což v posledních zápasech úplně nebylo. Tomu odpovídala i skladba tréninků,“ přibližuje na klubových stránkách Viktorie nový kouč Zdeněk Bečka.

Samotní hráči po odchodu trenéra Pivarníka výraznou změnu zatím nepocítili. „Připravujeme se normálně jako každý jiný týden, tréninky jsou zábavné, každý ze sebe vydává maximum a snaží se dokázat trenérovi, že s ním musí počítat,“ říká Marek Bakoš.

Plzeňský forvard může v Hradci dosáhnout významné mety. V případě, že skóruje, zaznamená už stou ligovou trefu. „Už tak od 93. gólu mi to známí, kteří sledují mou kariéru, připomínají. Já se na to nějak zvlášť neupínám, ale samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi to podařilo,“ nezastírá své přání.

Bakoš je pro Plzeň stále velmi důležitým hráčem, v průběhu jara se probojoval do základní sestavy, v posledních třech zápasech navíc vždy skóroval. Nevypustí žádný souboj, nesnáší porážky a mužstvo dokáže správně nahecovat. Navíc patří k respektovaným lídrům kabiny.

„Jsem samozřejmě rád, že jsem v poslední době dostal více příležitostí. Trochu mi to kalí remíza s Teplicemi, chtěli jsme vyhrát, ale na to nyní musíme zapomenout a připravit se na zápas s Hradcem,“ dodává zkušený 33letý útočník.

Dalším klíčovým mužem je plzeňský stoper Roman Hubník, v ePojisteni.cz lize vyhlášený nejlepším hráčem měsíce března. „Atmosféra je v týmu dobrá, na tréninku to také cítím. Doufám, že to tak bude i v zápase v Hradci a do Plzně přivezeme vítězství,“ věří západočeský kapitán.

Plzni bude v Hradci scházet vykartovaný útočník Michael Krmenčík. Dojde k nějakým dalším změnám v západočeské sestavě? „Ještě máme k dispozici čtvrteční předzápasový trénink a páteční rozcvičení v Hradci, rozhodneme se na základě aktuálního zdravotního stavu,“ odpovídá Bečka.

Západočeši mají na utkání v Hradci příjemné vzpomínky. „Když jsem tam naposledy hrál za Plzeň, tak jsme vyhráli 3:0 a oslavovali titul,“ připomíná Bakoš poslední utkání sezony 2012/2013. „Z jejich strany očekávám velké nasazení. My ale chceme vyhrát každý zápas, abychom byli stále ve hře o titul. Bude to nesmírně těžké, jako pokaždé s týmem z chvostu tabulky, ale musíme to zvládnout,“ doplňuje Hubník.

