Karetní hrozba pro Plzeň! Na Spartu může dostat stopku až DEVĚT hráčů

Ten seznam je tak dlouhý, že z toho trenérům Zdeňku Bečkovi a Pavlu Horváthovi nemůže být dobře. A není se čemu divit. Matúš Kozáčik, Roman Hubník, Milan Petržela, Martin Zeman, Lukáš Hejda, Jakub Hromada, Jan Kopic, Tomáš Hájek, Aleš Matějů. Ti všichni jsou v bezprostředním ohrožení. „Situace je taková, jaká je. Pokud někdo dostane žlutou kartu, tak je to fotbal a nedá se nic dělat,“ prohodil Bečka.

Ačkoli je na jaře pro Viktorii zatím každý zápas ohromně složitý, nyní trenérům nezbývá, než přemýšlet o krok dopředu. I přes špatnou aktuální formu by si měl lídr tabulky se Slováckem poradit. Celek z Uherského Hradiště od svého postupu do nejvyšší soutěže v roce 2009 na půdě Štruncových sadů nevyhrál. I zítra by jakýkoli jeho bodový zisk představoval senzaci.

Plzni ale tentokrát nepůjde pouze o výsledek. Musí zápas zvládnout tak, aby minimalizovala jakékoli ztráty před šlágrem 25. kola na Spartě příští neděli. Šetření hráčů, kteří mají na kontě tři žluté kádry, s ohledem na složení kádru nebude příliš možné. V ohrožení jsou totiž všichni tři stopeři Hubník, Hejda i Hájek. Dva z nich určitě budou hrát, přičemž čtvrtý trest pro Hubníka by se rovnal čiré katastrofě.

Kdo má tři žluté karty Matúš Kozáčik

Roman Hubník

Lukáš Hejda

Tomáš Hájek

Aleš Matějů

Milan Petržela

Martin Zeman

Jakub Hromada

Jan Kopic

Odpočinku se s největší pravděpodobností nedočkají ani další ohrožení Jakub Hromada s Milanem Petrželou, dalšího člena seznamu Martina Zemana by mohl v základní jedenáctce nahradit Jan Kovařík. „Nebudeme hráče speciálně upozorňovat na hrozbu čtvrté žluté karty. Čím víc se to dělá, tím je větší pravděpodobnost, že ji hráč dostane. Řekneme jim, aby hráli naplno,“ vyhlásil Bečka.

Do karet Západočechům nehraje ani skutečnost, že se Slováckem to zpravidla bývají vyhrocené zápasy, hrané na hranici pravidel. Na podzim se duel na Moravě změnil v otevřenou válku. Radim Řezník nedohrál pro tržnou ránu na noze, Hubník si poranil žebra. Rozhodčí celkem rozdal šest žlutých karet.

Nyní favorit doufá v poklidnější průběh utkání, kterému by napomohl brzký gól. Na ten Viktoria čeká jako na smilování, na jaře se zatím nejrychleji trefila až ve 44. minutě. To si navíc vstřelil vlastní branku liberecký Ondřej Kúdela. „Bylo by pro nás nejlepší, kdybychom vstřelili branku co nejdříve. Musíme hrát kombinačně a dostávat se do útoků po stranách,“ prohodil Milan Petržela.

Do utkání pro čtyři žluté karty nezasáhne stálice na levém kraji obrany David Limberský. Toho v sestavě může nahradit Erik Janža, který po zimním příchodu z Mariboru nastoupil dosud pouze v utkání na Bohemians.