Kopic nevěděl, že půjčuje dealerovi. S drogami zkušenost nemám, řekl soudu

Plzeňský fotbalista Jan Kopic dnes v hlavním líčení v kauze údajného drogového dealera Vítězslava Meišnera popřel, že by měl s drogami vlastní zkušenost. Ve svědecké výpovědi připustil, že obžalovanému půjčil půl milionu korun jen několik týdnů poté, co se s ním seznámil, a to na žádost dalšího českého reprezentanta Ondřeje Vaňka. Vaněk ve výpovědi na policii uvedl, že byl s Meišnerem v kontaktu téměř denně. Telefonní odposlechy o vzájemných schůzkách či "zkoušení prášku" vysvětlil tak, že byl opilý nebo že před obžalovaným "machroval".