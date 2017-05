Letos boříme všechny statistiky, pochvaluje si Fillo. Poháry Teplice motivují

Aby se „skláři“ podívali do pohárové Evropy, potřebují ve zbývajících dvou kolech vydolovat o tři body víc než čtvrtá Mladá Boleslav. Jenže v sobotu jedou do Jablonce, kde v posledních osmi letech zvítězili pouze jednou (na podzim 2011). „Na druhou stranu letos všechny tyhle statistiky úspěšně boříme. Takže není důvod, proč bychom tam nemohli udělat něco teď,“ věří Martin Fillo, tahoun teplické ofenzivy.

A nebojí se ani absencí, byť Teplice budou postrádat až šest opor: Nivalda, Jakuba Horu a možná Admira Ljevakoviče kvůli zranění. Tomáše Vondráška, Jana Kroba a Tomáše Kučeru vyřadí ze hry karetní tresty.

„Nebudeme si nic nalhávat, ti kluci měli super formu a teď jsme o ně přišli. Ale nechci se na to vymlouvat. To je takový hit této sezony, že se všechny týmy vymlouvají, že nemají hráče. Kdybychom se k tomu upínali, akorát bychom se oslabili. Navíc by to nebylo fér vůči těm, kteří jsou na lavičce a čekají na šanci. Teď ji dostanou a budou mít hlad,“ říká Fillo.

Ani dvě výhry (s Jabloncem a Duklou) ale Teplicím předkolo Evropské ligy automaticky nezaručí. K posunu na čtvrtou příčku potřebují, aby Mladá Boleslav krachla v duelech se Slavií a Libercem.

„Naposledy jsme si mysleli, že ztratí v Plzni, přitom ještě v 65. minutě vedla 3:0. To jen ukazuje, jak je liga tento rok nevyzpytatelná. Takže nemůžeme brát za jisté, že Mladá Boleslav se Slavií určitě prohraje. Samozřejmě v to doufáme, ale hlavně se soustředíme na sebe. Chceme získat co nejvíc bodů a uvidíme, jestli budou stačit. Vzhledem k tomu, že jsme minulý rok hráli o záchranu, tak jsou pro nás poháry nyní obrovskou motivací,“ dodává Fillo.

Rozhovor s Martinem Fillem o jeho formě, možné pozvánce do národního týmu či jeho nevydařené plzeňské etapě najdete v pátečním vydání deníku Sport.

Zbývající zápasy TEPLICE MLADÁ BOLESLAV Jablonec (venku) Slavia (doma) Dukla (doma) Liberec (venku)

FILLOVA ČÍSLA V SEZONĚ zápasy 26 góly 8 asistence 3 přihrávky (úspěšnost) 1027 (79,7 %) přihrávky do gólové šance 35 driblinky (úspěšnost) 135 (54,8 %)