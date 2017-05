Liga jde do finále, ale podle výsledků a výkonů uchazečů o titul to vypadá, jako by ani nikdo nechtěl pohár nad hlavu zvednout. Plzeň působí těžkopádněji od začátku jara, ale u Slavie, která začala druhou polovinu soutěže ve velkém stylu, to bije do očí. Co se u ní změnilo? Podívejte se na pravidelný pořad iSport TV Rentgen.