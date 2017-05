Rarita! Utrpěl debakl, ale má poháry i titul. Jsem štastný, přiznal Železník

Hazardoval s osudem, v Liberci útočník Mladé Boleslavi Lukáš Železník s parťáky padl ostudně 0:4, přesto slaví postup do evropských pohárů a k tomu mistrovský titul. Mladá Boleslav totiž na dálku zvítězila v bitvě o čtvrté místo nad Teplicemi, když ty prohrály doma s Duklou 0:1 a čtvrté místo a předkolo Evropské ligy uhájili Středočeši. A jelikož Lukáš Železník v této sezoně nastoupil i za „sešívané“, patří mu i mistrovský titul.

„Jsem štastný, Slavie získala titul, my jsme čtvrtí a Zlín se také dostal do Evropy,“ culil se Lukáš Železník, který se kromě oslav čtvrtého místa zúčastní i těch mistrovských.

„Jsme domluvení s kluky, že za nimi půjdu a oslavím to s nimi, jsem s nimi pořád v kontaktu. Titul mám, ale jsem rád, že hlavně s Boleslaví jsme skončili čtvrtí,“ přiznal Železník.

720p 480p 360p 240p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 4:0 • VIDEO iSport TV

Ovšem nechybělo moc, aby evropské poháry se spoluhráči v posledním kole promrhal. Boleslav na „modrobílé“ na jejich hřišti vůbec nestačila a prohrála ostudně 0:4. Největším rozdílem v této sezoně.

„Nevyšlo nám vůbec nic, na co jsme sáhli, to nám nevyšlo. Liberec dal dva rychlé góly a to už se těžko obrací, obzvlášť u nich,“ řekl šestadvacetiletý útočník. Když zápas pod Ještědem skončil, musel čekat téměř pět minut na definitivní potvrzení evropského předkola, neboť zápas Teplic s Duklou skončil později a rozhodla ho až branka Dominika Preislera v nastaveném čase.

„Jsou to různé pocity. Byli jsme nervózní a čekali jsme do poslední chvíle a modlili jsme se, ať tam nepípne gól pro Teplice. Když pípl gól pro Duklu, bylo to super,“ uzavřel Železník, který tak s Mladou Boleslaví uhájil čtvrté místo, ale má i mistrovský titul.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26. Frydrych, 29. Tecl, 57. Tecl, 68. Ngadeu Hosté: Sestavy Domácí: Pavlenka – Frydrych, Lüftner (57. Flo), Deli, Bořil – Ngadeu (83. Bílek) – Tecl (80. Mingazov), Hušbauer, Ščuk, Zmrhal – Milan Škoda (C). Hosté: Melichárek (26. Veselý) – Jakub Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil (41. T. Jablonský) – Zavadil (C), Polák (65. Sedlák) – Přichystal, Tašči, Lutonský – Řezníček. Náhradníci Domácí: Kovář, Alvir, Bílek, Flo, Sýkora, Mingazov, Van Buren Hosté: Krejčí, Litsingi, Jablonský, Veselý, Rybička, Sedlák Karty Domácí: Milan Škoda, Flo Rozhodčí Proske – Kubr, Kříž Stadion Stadion Evžena Rošického

KLÍČOVÉ MOMENTY UTKÁNÍ

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Mladá Boleslav: Nečas to zkusil, bránu těsně přestřelil • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Mladá Boleslav: Vejmola vyrazil střelu Radka Voltra • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Mladá Boleslav: Debakl! Baroš přidává svůj druhý gól • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Mladá Boleslav: Severočeši vedou již 3:0. Trefil se Potočný • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Mladá Boleslav: Železník pálil po nečasově přihrávce z první nad bránu • VIDEO iSport TV