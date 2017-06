Až 25 milionů pro Plzeň za Chriena! Čeká ho už jen prohlídka v Benfice

Pokud nedojde k nečekanému veletoči, bude záložník Martin Chrien už za několik hodin hráčem Benfiky Lisabon. Podle informací portálu iSport.cz by měl slovenský reprezentant ještě ve čtvrtek v portugalském klubu podstoupit zdravotní prohlídku. Plzeň vyinkasuje necelý milion eur (asi 25 milionů korun).

Zazářil na evropském šampionátu jednadvacítek v Polsku, trefil se v soubojích proti Švédsku i Anglii, patřil k nejvýraznějším hráčům slovenského výběru. Martin Chrien na sebe upozornil do takové míry, že o něj projevila značný zájem slavná Benfica Lisabon. A rozhodně nezahálí. Podle informací iSport.cz jednadvacetiletý středopolař ještě dnes podstoupí v portugalské metropoli lékařskou prohlídku.

Pokud nenastane žádná komplikace, nic nebude bránit formálnímu dotažení transferu. Plzeň by měla vyinkasovat necelý milion eur (asi 25 milionů korun). Z pohledu českého vicemistra se jedná o snový obchod. Dostane totiž štědře zaplaceno za hráče, jehož prestiž nyní sice vyletěla vzhůru, ale pozici ve Viktorii neměl silnou.

Trenér Pavel Vrba se slovenským záložníkem totiž ve svých plánech nepočítal. „Bylo to nastavené tak, že by Plzeň poslala Chriena někam na hostování,“ říká zdroj detailně obeznámený s děním v západočeském klubu.

Rodák z Banské Bystrice naskočil v uplynulém ročníku v dresu Viktorie pouze do tří soutěžních zápasů, dohromady nasbíral jen 77 minut. Od roku 2014, kdy do Plzně přišel, už v rámci hostování působil v Českých Budějovicích, Brně a Ružomberoku. Nyní se mu otevírají dveře do opravdu velkého fotbalového světa.