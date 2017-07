Tlak ve Slavii cítím. Věřím, že uspějeme i v Lize mistrů, hlásí Danny

Příchod Dannyho do české ligy vzbudil velký ohlas. Svého času nejdražší hráč ruské ligy a kapitán Zenitu už nespadal do plánů ruského velkoklubu a zamířil na západ. „Chtěl jsem hrát vrcholový fotbal a Slavia mi to umožnila. Prezident i trenér udělali maximum, abych mohl přijít,“ přiznal ve svém prvním rozhovoru po příchodu do Edenu.

V rozhovoru pro klubový web Slavie připustil, že si uvědomuje důvěru klubu i fanoušků. „Tlak cítím, Česko je dobrá země i tým je dobrý. Doufám, že se Slavií získáme hodně trofejí.“

Účastník mistrovství světa v roce 2010 by měl diktovat hru sešívaných, ať už z pozice středního či krajního záložníka. „Přišel jsem, abych dělal svou práci. Kde nastoupím, to rozhodne trenér tak, aby to vyhovovalo týmu,“ uvedl Danny.

Když poprvé přišel do nové kabiny, začal s čistým stolem. „Osobně nikoho ze spoluhráčů neznám. Musím je poznat na soustředění, ale Slavia posílila a doufám, že budeme silný tým a uspějeme i v Lize mistrů.“

Ta je pro sešívané velkým cílem. Z finančního i prestižního hlediska. „Pro hráče je důležitá. V atmosféře Ligy mistrů se dobře hraje a myslím si, že to chtějí zažít všichni hráči,“ připustil muž, jenž má v milionářské soutěži na kontě 34 zápasů a sedm vstřelených gólů.

Neznámou je pro něj také Praha, ale ohlasy na ni dostal pozitivní. „Jsem tu poprvé, ale máme tady hodně přátel z Portugalska. Ptali jsme se na město, někteří už tu hráli a chválili si ho,“ řekl Danny.

Premiéru v sešívaném dresu by si mohl odbýt už v sobotu proti Krasnodaru, ale pravděpodobnější je, že naskočí proti West Bromwichi (12. července). V sestavě by pak neměl chybět při generálce proti Nice (16. července).

