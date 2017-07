Zlín zbrojí na Evropu. Posily zaskočily Fulham, o Van Kesselovi se jedná

První pozdrav zlínských fotbalistů do Evropy docela stál za to. Páníkův výběr na soustředění v Polsku v poslední desetiminutovce vyrovnal zápas s anglickým Fulhamem ze stavu 0:2, veselý konec zařídily trefy střídajících Roberta Bartolomeua a Dameho Diopa. „Hodně nám to ukázalo,“ shrnul sportovní manažer Zdeněk Grygera.