Stramaccioni: S Vitesse jsme se báli. Hráči se musí naučit plnit moje úkoly

Jako den a noc. První poločas strašidelný, druhý zlepšený. Sparťanská generálka s Vitesse Arnhem (1:1) dopadla rozpačitě. Trenér Andrea Stramaccioni přiznal, že do ideálu má hra Letenských ještě daleko. „Nebylo to dobré. Báli jsme se hrát. Až ve druhém poločase mělo Vitesse s naší hrou problémy,“ uvedl italský kouč po utkání.

Co vám test s Vitesse ukázal?

„Nastínil nám, že máme spoustu nedostatků, na kterých musíme ještě zapracovat. V naší hře ale i tak byly zajímavé náznaky. Pokud se nepletu, tak v prvním poločase kromě brankáře bylo sedm z deseti hráčů, kteří zde působili i v minulé sezoně. Což o něčem svědčí a myslím si, že se ještě musí naučit to, co po nich chci.“

Nevystrašil vás výkon z prvního poločasu?

„Musím uznat, že jsme hráli velmi špatně, až jsme se báli hrát. Během toho poločasu jsme ztráceli míče, neměli jsme centry do vápna, zkrátka to nebylo dobré. Ve druhém poločase přišlo zlepšení. Začali jsme včas presovat, zlepšila se hra jeden na jednoho a Vitesse najednou mělo problémy. Nemohlo hrát svoji hru. Po prvním poločase moje kritika směřovala k Martinu Frýdkovi a Michalu Sáčkovi, kteří nehráli tak, jak bych si představoval. Ale to je především tím, že měli trochu jiné úkoly, než jsou jejich herní dispozice. Ve druhém poločase už se jejich výkon zvedl.

Chybělo vám deset zraněných hráčů, kdo se do čtvrtečního duelu v předkole Evropské ligy s CZ Bělehrad stihne dát do pořádku?

„Ne všichni budou připraveni. Co vím, tak snad Lukáš Mareček a Michal Kadlec jsou na tom lépe. Zítra nebo v sobotu se k týmu připojí i Costa. U ostatních to moc nevidím. Je tu spousta nových hráčů, kteří jsou také zraněni. Budeme věřit, že se postupně dají do pořádku, ale nesmíme spěchat.“

720p 360p REKLAMA Sparta - Arnhem: Sparťané neubránili Linssena, ten dal po rohu na 0:1 • VIDEO iSport TV

Už máte jasno o základní sestavě?

„Z jedenácti hráčů mám jasno u devíti.“

Proti Vitesse nastoupilo hned šest posil z devíti, která udělala největší dojem?

„Chápu, že vy jako novináři po mně chcete, abych vynesl nějaký verdikt ideálně po jednom utkání, ale na to je ještě brzy a není to fér. Mohu jen říct, kdo měl jaký přístup k plnění úkolů, ale na soudy je ještě brzy.“

V brance dostal důvěru Martin Dúbravka, znamená to, že on bude jedničkou?

„Máme dva výborné brankáře a o tom, kdo bude číslo jedna, a kdo mu bude krýt záda, se rozhodnu tento týden.“

Srdjan Plavšič patřil k nejaktivnějším hráčům, ten se vám musel určitě líbit.

„Je to hráč, kterého jsem hodně chtěl. Charakterizuje to, jak chci, aby můj tým vypadal. Je to obrovský bojovník. I když má nějakých 40 kilo, tak se rve o každý míč, jako by byl poslední v jeho životě. Dnes předvedl to, co jsem od něj očekával.“

Využijete ho i ve čtvrtek proti jeho bývalému klubu v Bělehradu?

„Nevím, jestli nastoupí. Ten zápas je pro nás velmi důležitý a postoupit do hlavní fáze Evropské ligy je náš hlavní cíl. Tento týden bude rozhodující. V Bělehradu musíme odvést maximum. Zvezda má za sebou už asi dvě ligová kola, k tomu kostru sedmi hráčů, kteří jsou v klubu již delší čas. My se však předem nevzdáváme a jako Sparta budeme bojovat.“