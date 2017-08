Kuka se Šmicrem velebí Škodu: Charakter, pro Slavii je nenahraditelný

Ve slávistickém herním systému je kapitán mužstva a hlavně luxusní střelec Milan Škoda nenahraditelný. On svými trefami, ale i celkovým herním přínosem, táhne pražský klub do evropské společnosti. Nejenže dává důležité góly, proti BATE Borisov se prosadil pouze on, doma i venku, ale svým pohybem váže na sebe neustále pozornost a také v případě nutnosti vypomáhá obraně. Škodova hodnota je obrovská a neustále narůstá.