PĚT důvodů, proč Zbrojovka chátrá: kráter po Zavadilovi, chybí střelec

Není střelec

Odchod Jakuba Řezníčka do Plzně, Pavla Zavadila do Opavy plus návrat Boryse Taščiho do Stuttgartu. To jsou fatální ztráty. Kdo má teď střílet góly, když jich dal Francis Kone za dvě sezony ve Slovácku šest? A to byl v klubu útočníkem číslo jedna. Spása nepřišla ani s comebackem Michala Škody. Tomu v Norsku zvlhnul prach a ani herně mu hostování v Lilleströmu nepomohlo. Nyní ani nemá pevné místo v sestavě, na podhrotové pozici dostává přednost Miloš Kratochvíl. A to také není kanonýr.