Pivarník zvedá Brno. Deset bodů za šest kol? Vynikající číslo, chválí

Pomohla vám znalost prostředí? Jihlavu jste přivedl do nejvyšší soutěže…

„Znám to tady, pamatuju ještě nějaké hráče. Vaculíka, Tlustého, Kryštůfka. Dařilo se mi tu a daří se mi proti Jihlavě i s dalšími týmy, které vedu. V osmi zápasech jsem s ní neprohrál. S Duklou mám série neporazitelnosti ještě delší, nad jedenáct utkání. A se Slavií jsem prohrál jen jednou, gólem v poslední minutě.“

Tahle výhra je o to cennější, že šlo o souboj dvou celků ze spodku tabulky…

„Ano, jsou to nesmírně důležité tři body. Poprvé jsme bodovali venku a podali jsme i velmi dobrý taktický výkon. Akce před oběma góly byly krásné, k tomu jsme to společně i ubojovali a ubránili. Takže spokojenost. Musím pochválit celé mužstvo. Nevyhráli jsme náhodně, ale zaslouženě.“

Zvládli jste to i bez několika hráčů ze základu. To je taky důležité, co?

„Honza Polák má svalové problémy, celý týden netrénoval. Kvůli trestu chyběli Kone s Pilíkem, zraněný je Juhar. Kratochvíl má po reprezentačním srazu zánět v obou kolenech, šel do zápasu přes obrovskou bolest a teď nebude tři dny moct chodit. Nastoupil dorostenec Zikl a odehrál vynikající zápas.“

Souhlas. Jaké má předpoklady?

„Víme, v čem je silný. I když se gólově neprosadil, umí velice dobře zakončovat. Nemá to vydřené, ale v koncovce se chová s lehkostí. Dokáže dobře hrát tělem, kolmo k bráně. To je jeho obrovská přednost. Před druhým gólem odvedl velký kus práce. Prosazoval se proti zkušeným stoperům. Chodím na dorosty, juniorku. Před čtrnácti dny jsme si Zikla vytáhli do tréninku. Nejdřív se podíváme na vlastní odchovance, než budeme brát někoho odjinud.“

Co říkáte na střelecké procitnutí Michala Škody?

„Vzal pozitivně, že nehrál proti Teplicím od první minuty. Ani ostatní hráči nejsou uražení, když nenastoupí. Když jsem přišel k týmu, takový Přichystal v mých očích nebyl nachystaný. Hrál za juniorku a tam jasně dominoval. Začal se mi líbit. Nahoru šel i Lutonský, který předvedl s Vraštilem krásnou akci před první brankou. Stejně jako v závěru proti Teplicím byl vynikající Sedlák. Kluci se snaží plnit naše představy.“

Když jste při inauguraci prohlásil, že chcete do konce podzimu získat šestnáct bodů (tehdy mělo Brno po 9. kole čtyři body – pozn. aut.), mnozí si klepali na čelo. Cítil jste to?

„Samozřejmě. Říkali, že jsem přestřelil. Ale já jsem věděl, že je to možné. Člověk má zkušenosti. Získali jsme za šest kol deset bodů, což je vynikající číslo. Ještě sice na šestnácti bodech nejsme, ale je reálné to dokázat, i když je Zlín velmi těžký soupeř. Udělal velký kus práce. Už na začátku jsem tvrdil, že Zbrojovka je srovnatelná s pěti šesti týmy na spodku tabulky. Nejdřív jsme se zvedli psychicky a jdeme nahoru herně i takticky.“