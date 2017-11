Šilhavý: Udělali jsme naivní hloupou chybu, trestuhodná ztráta

Video k článku 720p 360p <p>Fotbalisté pražské Slavie jen remizovali v dohrávce 15. ligového kola 1:1 v Jablonci a nevyužili šanci mírně stáhnout náskok vedoucí Plzně. Obhájce titulu z třetího místa v tabulce dál ztrácí na Viktorii 14 bodů, na druhou Olomouc má tříbodové manko. Červenobílé poslal v 32. minutě do vedení Jaromír Zmrhal, ale v 64. minutě srovnal Ondřej Mihálik. Jablonec napravil minulou porážku v Karviné a zůstal v tabulce sedmý.</p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Slavia 1:1. Hosté ztrácí na Olomouc tři body VŠECHNA VIDEA ZDE

Že by osud? Jablonec Slavia neporazila u něj už přes osm let, momentálně s ním má v lize bilanci devíti nevyhraných utkání v řadě...

„A ještě jsme nakonec málem prohráli. Trestuhodně jsme ztratili dva body. Přitom už od první minuty jsme domácí tlačili, ti jen čekali na brejky, které měli ve druhém poločase, přesto i tam jsme si vytvářeli šance. Bohužel jsme je ale neproměnili a zákonitě přišel trest.“

Vrtá vám hlavou, jak při vaší útočné standardce dojde k přečíslení a následně inkasujete?

„Mít útočný roh a najednou na vás jdou čtyři na jednoho, to je... Měli jsme balon, jenže nám to tam odskočilo a pustili jsme domácí do takového brejku...“

Přitom jste mohli přiblížit Viktorii aspoň o dva body, kdy ztratila v Teplicích...

„To mrzí, ale nejen kvůli Plzni, především kvůli nám. V posledních zápasech jsme byli produktivní, dávali jsme góly, věřil jsem, že v tom budeme pokračovat. Do toho Olomouc vyhrála, takže na ni jsme ztratili, i z toho pohledu to mrzí.“

Jaký bude Sigma soupeř v boji o druhé místo v tabulce?

„Zápas se Spartou jsem neviděl, byli jsme zrovna na cestě do Jablonce. Ale Sigma hraje dobře, to se o ní ví, právem je na špičce, ale je před námi ještě celé jaro a během něj se může všechno otočit. Prostě věřím, že to zvládneme. Teď jsou před námi sice o tři body, ale je ještě hodně kol do konce.“

Čím si vysvětlujete, že z osmi ligových utkání venku jste vyhráli pouze dvě?

„Nechci říct, že většina zápasů, co jsme hráli venku, byla stejná jako ten v Jablonci, ale v něčem podobná ano. Měli jsme převahu, šance, ale neproměnili jsme je a soupeři proti nám mají velkou motivaci. To jsme dost často nezvládali a stávalo se nám to víckrát. Je to škoda.“