Kemp ČAFH opět láká fotbalisty bez angažmá

Takže se můžou hráči stále hlásit?

„Určitě. Třeba krajní obránce máme jen dva. Z toho Gaston Mendy čeká na ukončení v Rumunsku, takže přijede určitě až po 30. červnu. Jsou to posty, které společně s hrotovým útočníkem jsou nejvíce poptávané, ať už od klubů nebo manažerů. Druhá věc je ta, která se opakuje každý rok, že je ještě spousta kluků, kteří se ostýchají nebo se bojí přijít hned od prvního dne. Počkají, kdo tam vlastně je, zjistí, že tu trénují i ligoví hráči a teprve poté zavolají.“



Jak je to tedy s účastí na kempu, převažují profesionálové?

„Teď je to ve prospěch profíků 70 ku 30. Je to zase míchanice zkušených hráčů z ligy s neokoukanými mladíky, kteří se chtějí poprat o svojí šanci. Jasně, že každý nebude mít na to hrát ligu a tak se mu budeme snažit najít mu angažmá v ČFL, MSFL či divizi. Kolikrát v minulosti ale kluci dokázali překvapit a dostali se do vyšších soutěží.“



Máte informace, jak se o kemp zajímají třeba právě kluby z první a druhé ligy, či dalších soutěží?

„Jsou kluby, které sledují naše akce dlouhodobě. Vyovuje to ale nejspíš všem. Ozývají se klujy, kde viděli naší práci v minulosti. Doslechli se, že tu černou práci, čím myslím testování hráčů, uděláme za ně a pošleme jim zdravého a připraveného hráče."



A co agenti?

"Najdou se takoví, kteří i své hráče dávají do kempu, což je správně, protože jim nebrání trénovat s týmem. Největší zlo jsou ‘‘amatérští‘‘ agenti, kteří by nejradši všechny hráče přestěhovali do nejnižších soutěží Rakouska či Německa. Jasně říkám ne!! Nejdřív musí dostat šanci kluby z českých soutěží a poté až kluky prodávat někam do nižších zahraničních soutěží. Za chvilku tady nebudeme mít hráče, protože těm klukům blbnou hlavu s penězi. Dřív v těchto soutěžích nastupovali starší hráči a teď bychom tam tahali 18leté kluky? Nesmysl. Toto musíme zastavit."