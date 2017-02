ONLINE: Rostov - Sparta 3:0. Hrozí debakl, Konatého vyloučili

Fotbalisty Sparty vstupují do jarní části sezony. V úvodním utkání druhého kola Evropské ligy hrají v Rusku proti FK Rostov a rádi by oživili vzpomínky na minulý ročník, kdy ve stejné fázi vyřadili jiný ruský celek FK Krasnodar a nakonec došli až do čtvrtfinále. Základní jedenáctka vypadá stejně jako při generálce se Žilinou. Na hrotu nastupuje Lukáš Juliš, ze zimních posil nechybí v sestavě Néstor Albiach, na hřišti je také Tiemoko Konaté. Utkání sledujte od 19:00 na iSport.cz ONLINE.