Dočkal? Chyběl by i některým evropským týmům, řekl Šural

Začal jako náhradník, do hry ale musel už ve 40. minutě. Bez jakéhokoli rozcvičení. Trenéři Sparty ukázali na uzdraveného Josefa Šurala poté, co se ošklivě zranil Matěj Pulkrab. Zkušený záložník pak pomohl letenským alespoň k remíze 1:1 v odvetě play off Evropské ligy proti Rostovu. „Chtěli jsme se loučit výhrou,“ prohlásil.

Vyrovnali jste v samotném závěru. Zlepšuje to alespoň částečně dojem z jinak nevydařeného dvojzápasu?

„Je dobré, že jsme v deseti hráčích uhráli remízu. Ale to je všechno.“

Herně to znovu nebylo ono, souhlasíte?

„Výkon nebyl podle představ, zase nám nepomohla rychlá branka. To se brání těžko, jim akce vyšla krásně, 1:0 vedli. Bohužel jsme se pak do nich těžko dostávali. Dobře bránili, mají vysoké a silné stopery. Pár náznaků šancí jsme měli, ale podařilo se nám v závěru jenom vyrovnat.“

Bylo těžké se na utkání chystat s vědomím, že jste první zápas prohráli vysoko 0:4?

„Věděli jsme, že na postup to asi nebude. Chtěli jsme ale vyhrát a odrazit se, uzavřít Evropskou ligu vítězstvím. Chystali jsme se tak, abychom zápas vyhráli. Bohužel se to nepodařilo.“

Je to hořký konec na podzim tolik úspěšného evropského vystoupení?

„Hořký byl určitě první zápas v Rostově, tohle utkání bylo hlavně o tom, že jsme dohrávali o deseti. Nemyslím si, že Costův zákrok byl na žlutou kartu. Myslím si, že jí rozhodčí nemusel dávat. Celkově ty karty rozdával podivně.“

Jak složité pro vás bylo jít do utkání s ohledem na zranění Matěj Pulkraba?

„Těžké to nebylo, byl jsem rád, že jdu na hřiště, bohužel na úkor Matěje. Ten zákrok vypadal fakt příšerně, vůbec nebylo příjemné na to koukat. Doufám, že bude brzo v pořádku.“

Poprvé jste nastoupili do zápasu bez Bořka Dočkala. Bylo to znát?

„Myslím, že Bořek by chyběl každému českému týmu a i některým evropským. Těžko říct, jestli by to s ním bylo lepší nebo ne. Takový hráč ale bude chybět vždycky.“

