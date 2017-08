Dvougólový Bakoš: Penalta vyšla na 100%. Chyby jsme si vyříkali v šatně

Nestál před ním jednoduchý úkol. Zkušený slovenský útočník Marek Bakoš musel v základní sestavě Viktorie Plzeň nahradit vykartovaného Michaela Krmenčíka, a i přes nedostatek herního vytížení z předchozích zápasů podat co nejlepší výkon. A to se povedlo. 34letý Bakoš, který v prvních třech kolech HET ligy stihl odehrát jen tři minuty proti Jablonci, dotáhl českého vicemistra dvěma góly k důležitému vítězství 3:1 nad kyperskou Larnakou.

Úvod zápasu byl poměrně studenou sprchou, rychle jste inkasovali, Tomáš Hájek pak vykopával míč z brankové čáry. Jak vzhledem k takovému začátku berete výsledek 3:1?

"Soupeř potrestal už naši první chybu, pak si ještě vytvořil šance, nějak jsme se prostě na začátku nechytili. Ty slepené góly, kterými jsme otočili výsledek, nám pomohly. V šatně jsme se upozornili na chyby a druhý poločas jsme dohráli tak, jak jsme chtěli - dali jsme gól a žádný jsme neinkasovali."

Čemu přisuzujete špatný vstup do utkání?

"Takové zápasy holt bývají, že se nechytíte, uděláte chybu a hned dostanete gól. Hlavně soupeři na evropské scéně vás umí potrestat, jak se stalo i nám. Ukázali jsme sílu mužstva, když jsme zápas dokázali otočit na naši stranu, i když nám to chvilku trvalo. Výsledek 3:1 je vzhledem k tomu, jak jsme začali, velmi dobrý."

Týmu chyběl Michael Krmenčík, který nehrál kvůli trestu za červenou kartu. Cítil jste se dnes jako jeho adekvátní náhrada?

"Michal určitě chyběl, mužstvo je na něj už zvyklé. Ale jsem samozřejmě rád, že jsem vstřelil nějaké góly. Podstatný je výsledek, tohle už je maličkost, ale jsem rád, že jsem tomu trochu přispěl."

Byl jste hodně nabuzený vletět na hřiště od začátku?

"Ze začátku jsem se musel do zápasu fyzicky dostat, po té dlouhé době, co jsem nehrál. Chtěl jsem se co nejrychleji chytit. Měl jsem tam jednu šanci, tu kdybych proměnil, asi by ten obrat přišel o něco dřív, ale nakonec se ten výsledek podařil i tak, takže jsem spokojený."

Máte na kontě dva góly, jeden z přímého kopu a druhý z penalty. Jak jste viděl penaltovou situaci, věděl jste hned, kam budete kopat?

"Byl tam faul na Vencu Pilaře, tak jsem si to postavil a rozmyslel si, kam to kopnout. Vyšlo to na sto procent tak, jak jsem si to představoval."

S jakými ambicemi teď letíte na Kypr?

"Ambice jsme si ujasnili už před dvojzápasem, chceme postoupit, na tom se nic nemění."

Plzeň si poradila a Larnakou a slaví vítězství 3:1

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29. Bakoš, 36. Kolář, 74. Bakoš Hosté: 8. Acorán Sestavy Domácí: Hruška – Řezník, Hubník (C), Hájek, Limberský – Hořava, Hrošovský – Zeman (83. Čermák), Kolář, Pilař (63. Kopic) – Bakoš (76. Řezníček). Hosté: Pablo – Truyols, Mojsov, Catala (C), Antoniades (74. Tete) – Jorge, Murillo, Laban (82. Hevel) – Tomàs (86. Mytidis) – Tričkovski, Acorán Karty Domácí: Bakoš, Kolář Hosté: Truyols, Laban, Mojsov Rozhodčí Matej Jug – Matej Žunič, Manuel Vidali (všichni SVN) Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 10 031 diváků

Plzeň v prvním zápase s Larnakou uspěla a kyperský celek porazila 3:1. Na dojmy záložníka Daniela Koláře se podívejte ve VIDEU.