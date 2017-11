Mohla by mi tam spadnout nějaká šmudla, přeje si před Luganem Řezník

Vleklé zranění kolena nechal za sebou. Vrátil se na trávníky, do solidní formy a čerstvě i do reprezentace. Obránce Plzně Radim Řezník (28) prožívá vydařené období, které chce ještě umocnit zvládnutím dnešního klíčového střetu s Luganem. „Pokud chceme pomýšlet na postup, musíme vyhrát,“ má jasno ofenzivní bek.

Je pro vás dva týdny stará blamáž ve Švýcarsku motivací navíc proč odvetu zvládnout?

„Ono se psalo, že Lugano bylo poslední v tabulce. Já si ale myslím, že má zkušené mužstvo. My jsme určitě neodehráli dobrý zápas a soupeř nás za to potrestal. Lugano má kvalitní mančaft, rozhodně na tom není tak slabě, jak se před zápasem psalo.“

Co se musí ve vaší hře změnit, aby se dostavil uspokojivý výsledek?

„My chceme hrát pořád stejně. Určitě ale musíme zrychlit přechodovou fázi. V prvním zápase jsme hráli hodně do stran, pomalu. Soupeř čekal na brejky a z nich nás trestal. Nemyslím si ale, že by nás Lugano přehrálo. Dobře bránili, nám se to pak těžko dohánělo.“

Vnímáte tohle utkání v kontextu boje o postup jako naprosto klíčové?

„My chceme každý zápas vyhrát. Pokud chceme pomýšlet na postup, tak tohle utkání zvládnout musíme.“

Jak bude těžké si do hlavy nepouštět nedělní očekávanou bitvu se Slavií v domácí soutěži?

„Určitě vnímáme, že teď hrajeme o postup a pak nás čeká Slavia. My ovšem chceme zvládnout každý zápas. Bereme to postupně, na oba se musíme dobře připravit.“

Vy platíte za ofenzivního obránce, na podzim vás ale sráží nízká produktivita. Snažíte se na jejím zvýšení pracovat?

„Je pravda, že se do šancí dostávám často. Možná mi chybí i trochu štěstí, mohla by mi tam spadnout nějaká šmudla. Když už jsem se trefil proti Brnu, byl to ofsajd. Asi mi v zakončení chybí větší klid, ale hlavní je, že se do šancí dostávám. Pro mě je důležité, že hrajeme dobře jako mančaft, vyhráváme a sbíráme body. V takovém případě se pak můžeme zasmát tomu, že nějakou šanci neproměním.“

Cítíte největší formu od návratu po zranění kolena?

„Nevím jestli nejlepší. To bych takhle nechtěl hodnotit. Hlavně jsem rád, že koleno drží a můžu hrát a pomáhat týmu. Zdraví je pro mě prvotní, od toho se pak výkony odvíjí.“