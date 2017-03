Kluci vycvičili hvězdy! Mbappe řádil, Lemar kouzlil a obrana City nestíhala

18, 22 a 23. Co je to za čísla? Věk tří střelců postupových gólů Monaka proti hvězdnému Manchesteru City v osmifinále Ligy mistrů. Mladý tým trenéra Leonarda Jardima opět nadchl fotbalovou Evropu a vyřadil z milionářské soutěže svěřence Pepa Guardioly. Zatímco fanoušci oslavují ještě donedávna neznámé borce, Angličané naříkají. Jediným týmem Premier League, který postoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů, je totiž Leicester.

Už v prvním zápase mladíci Monaka na půdě Manchesteru City udivili, vedli 2:1 i 3:2, ale nakonec padli 3:5. „Chlapi to klukům nakonec ukázali,“ hlásal jeden z titulků v britských novinách. Po odvetě by mohl znít: „Kluci vycvičili chlapy.“

Svěřenci Leonarda Jardima totiž předvedli další fantastické ofenzivní představení. Hlavně první poločas zcela ovládli. Hosté dokonce nevystřelili ani jednou na branku, naopak si připsali hned 32 odkopů. Ano, mluvíme o týmu Pepa Guardioly.

Skóre zápasu otevřel v 8. minutě domácí útočník Kylian Mbappe. Protože se trefil už i v prvním zápase, stal se nejmladším hráčem od sezony 2003/2004, kterému se něco podobného podařilo. Mbappemu je 18 let a 2 měsíce.

Mimochodem na gól mu nahrál dvaadvacetiletý Bernardo Silva. Hra bežela dál. A Monaku vlastně vůbec nevadilo, že na hřišti kvůli zranění nebyl kapitán a vrchní kanonýr Radamel Falcao. Naopak hvězdy Citizens vypadaly bezradně.

Výhra 1:0 ale Monaku nestačila. Proto se domácí stále tlačili dopředu a odměna přišla brzy. Ve 29. minutě našel Benjamin Mendy (22 let) Fabinha (23) a ten prostřelil Willyho Caballera podruhé.

Věk v závorce střelců a asistentů uvádíme záměrně. Porovnejte si je totiž s obranou Manchesteru City - Clichy (31), Kolarov (31), Stones (22), Sagna (34). Rozdíl byl znát. Hostující „chlapi“ totiž domácím „klukům“ nestačili.

Ve druhé půli se hosté ale přece jen zlepšili a ozvala se konečně i jejich mladá ofenziva. To hlavně v 71. minutě, kdy domácí gólman jen vyrazil střelu Raheema Sterlinga a Leroy Sané míč do prázdné branky dorazil. To by byl postupový gól Citizens.

Jenže tohle nebyl večer, kdy by se Monaco složilo. Proto mohl stadion hned o šest minut později zase slavit. Thomas Lemar (21 let) poslal centr do pokutového území a Tiemoue Bakayoko (22) ho poslal hlavou do sítě. 3:1.

Tento výsledek už Monaco udrželo. A nadchnout dokázalo i v závěru, kdy jen nebetonovalo, ale dokázalo ještě fanouškům ukázat něco ze svého ofenzivního umění. Například Lemar obešel tři hráče soupeře, jako by to vlastně nebylo nic těžkého.

Naopak hvězdy Manchesteru City už nic převratného nedokázaly. Hlavně Sergio Agüero a Kevin De Bruyne zůstali ve svém stínu, a proto tým Pepa Guardioly nečekaně skončil už v osmifinále.

Jediným anglickým želízkem v ohni pro další boje v Lize mistrů tak zůstává Leicester, který v lize bojuje o záchranu.

To jsou paradoxy...