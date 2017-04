Dortmund po útoku: Řekli, že se hraje! UEFA tlačila na klub, zlobí se ikona

V úterý se stali terčem teroristického útoku, když jejich autobus při cestě na stadion zasáhla exploze, ve středu už však museli hráči Borussie Dortmund zápas zvládnout. Na debatu o tom, zda se čtvrtfinále s Monakem nedá přeložit, UEFA vůbec nepřistoupila.

„Nikdo se nás nezeptal, zda chceme hrát hned druhý den. Prostě nám to jen napsali,“ překvapil na pozápasové tiskové konferenci trenér BVB Thomas Tuchel. „Chtěl jsem víc dní na odpočinek, aby se hráči zkoncentrovali,“ pokračoval kouč.

Úterní události v Dortmundu zasáhly celý svět. Při cestě za večerním utkáním s Monakem explodovala u autobusu německého týmu výbušnina, poničila jej a zároveň poranila obránce Marca Bartru. Hráči byli v šoku. Ve městě panoval strach. Nakonec vedení soutěže 15 minut před výkopem rozhodlo, že čtvrtfinálový duel s Monakem se o den posune. To však Borussii přišlo málo, pauzu chtěla delší.

UEFA však byla neoblomná. K utkání muselo dojít. Ještě před výkopem Tuchel v televizním rozhovoru uvedl, že nechal rozhodnutí na hráčích, zda chtějí nastoupit. Nikdo podle něho neodmítl. Přesto byli někteří myšlenkami zcela mimo.

„Než jsem střídal a šel na hřiště, tak jsem vůbec nemyslel na fotbal. Jako by mi to zpětně všechno došlo,“ uvedl po utkání turecký záložník Nuri Sahin.

„Takové věci jsem dosud sledoval pouze v televizi. Říkal jsem si, že to je hrozné, ale je to daleko od nás. Až nyní jsme poznali, jaké to je. Nikomu nepřeju ten pocit zažít. Nikdy nezapomenu na to, jak se spoluhráči v autobuse při té explozi tvářili. Nikdy…,“ popsal fotbalista Borussie.

Do ostré kritiky UEFA pustil někdejší německý reprezentant Lothar Matthäus, který označil rozhodnutí hrát zápas necelých 24 hodin po útoku za nepochopitelné.

„Mám informace, že hráčům se do toho nechtělo, ale UEFA tlačila na Dortmund. V takové situaci by se mělo myslet především na hráče a všechno ostatní by mělo jít stranou," prohlásil kapitán mistrů světa z roku 1990.

Naopak pro to, aby se hrálo, bylo vedení francouzského celku. „Samozřejmě jsme uvažovali o tom, jestli bychom měli tento zápas vůbec odehrát, ale fotbal se nesmí stát rukojmím těchto jedinců. UEFA, Borussia a my jsme na stejné straně," uvedl viceprezident Monaka Vadim Vasiljev.

Hráči, kterými úterní události pořádně otřásly a noc před středečním utkáním trávili se svými rodinami, nastoupili na rozcvičení v tričkách se španělským vzkazem pro Marca Bartru: „Hodně sil. Jsme s tebou" stálo v něm a na triku byla Bartrova fotografie. Brankář Roman Bürki, který vedle španělského stopera v autobuse seděl, si dokonce navlékl jeho dres.