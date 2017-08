Nervozita ve Slavii? Tréňa je klidný, řekl Hušbauer. Hraješ, smál se Šilhavý

Čeká je velký zápas o velký sen. Slavia ve středu přivítá na domácí půdě APOEL a pokusí se odčinit porážku 0:2 z úvodního zápasu. Motivace je obrovská. Postup do Ligy mistrů. „Je to možná největší zápas podzimu,“ připustil trenér Jaroslav Šilhavý. Cloumá s ním proto nervozita? „Věřím, že to na mě hráči nepoznají,“ tvrdil zkušený kouč. To potvrdil ve vtipném duchu na tiskové konferenci záložník Josef Hušbauer.

Slavia hraje o hodně, to každý ví. Ve hře je vysněná Liga mistrů a s ní spojená obrovská prestiž i stovky milionů korun. Fanoušci zápas s APOELem dlouho řeší, ligový duel na půdě Bohemians šel trochu stranou. Trenér Jaroslav Šilhavý kvůli tomu ale není víc nervózní, než jindy.

„Prášky neberu, alkohol taky nepiju. Zvládám to,“ usmál se Šilhavý. „I když jsem před každým zápasem nervózní, hráči by to neměli vidět. Věřím, že to na ně nijak nepřenáším,“ pokračoval kouč.

A tak přišla logická otázka. Jestli to tak hráči opravdu cítí, mohl odhalit vedle Šilhavého sedící záložník Josef Hušbauer. „Ano, potvrzuji. Tréňa je úplně klidný,“ vypálil pohotově. „Hraješ,“ smál se hned Šilhavý. „A možná budeš i kapitán,“ dodal v dobrém rozmaru.

Tisková konference Slavie před zápasem s APOELem tak končila ve velmi dobré náladě. Ostatně Šilhavý si pochybnosti nepřipouští. „Není to tak, že by se hráči klepali, jestli dají ze šance gól, nebo ne. Výsledek 0:2 se dá dohnat. Věřím, že to dokážeme,“ tvrdil pětapadesátiletý trenér.

Stejně to cítil Hušbauer. „Jestli můžu mluvit za tým, tak sebedůvěru určitě máme. Věříme, že se to dá zvládnout. Pro všechny je obrovskou motivací si Ligu mistrů zahrát,“ měl jasno klíčový středopolař.

To, že si Slavia na obrat věří, dokazuje i fakt, že „sešívaní“ pod Šilhavého dohledem trénovali mimo jiné pokutové kopy. Ty by přišly na řadu v případě výhry domácích 2:0 a bezgólového prodloužení. „Penalty jsme pilovali. Pepa (Hušbauer) by byl jedním z těch, kteří by šli,“ prozradil kouč.

A není překvapením, že spoléhat budou domácí také na vyprodaný Eden a své věrné příznivce. „Věřím, že nás poženou. Naši fanoušci už dokázali, že jsou skvělí. Fandili, fandí pořád a fandit budou,“ smekl Šilhavý.