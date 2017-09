Sýrie má naději, kterou Česko ztratilo. Míří na MS i s odpůrcem Assada

Že fotbal spojuje a překonává všechny hranice, to zřejmě zní jako vyčpelé klišé. Senzační cestu reprezentace Sýrie lze ale ztěží popsat jinak. Národní tým země, kterou už šest let zmítá občanská válka, se gólem v poslední minutě proti Íránu probil do baráže o mistrovství světa, a může se tak postarat o nevídaný úspěch. A dostat se příští rok na turnaji v Rusku do elitní společnosti, v níž bude chybět třeba i Česká republika.