Slováci se zlobí! Konec na EURO řeší Fico, Škrtel se obul do Němců a Italů

Měl to být největší šlágr ve skupině C na EURO do 21 let v Polsku. Jenže z utkání Itálie a Německa (1:0) je akorát obrovské pozdvižení. Ukřivdění se cítí slovenští fotbalisté, kteří na turnaji skončili na úkor Němců, jimž porážka 0:1 stačila k postupu jako nejlepšímu týmu z druhých míst. K situaci se vyjádřil i slovenský předseda vlády Robert Fico, dnes pošle protestní dopis prezidentovi UEFA.