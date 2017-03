Polsko – Česko 1:2. Další úspěšný test Lvíčat, Čermák rozhodl v závěru

Po jasné výhře nad Slovenskem testovala česká reprezentace do 21 let své síly před EURO v Polsku. Po bezbrankovém prvním poločase se opět připomněl záložník Ajaxu Václav Černý, který i díky smolné teči polského obránce otevřel skóre zápasu. Domácí se ale nevzdali a v 84. minutě vyrovnal na 1:1 Jaroslaw Niezgoda. Jenže i Češi bojovali až do poslední minuty a v nastavení se dočkali odměny. V samém závěru rozhodl záložník Aleš Čermák.