Schick asi nepomůže kvůli kotníku. Nevypadá to dobře, řekl Jarolím

Schick o víkendu přišel na trávník v 53. minutě jako střídající hráč, ale zápas nedohrál a čtvrthodinu před koncem musel ze hřiště. "Před chvílí jsem s Patrikem mluvil a nevypadá to úplně optimisticky. Spíš počítám s tím, že do zápasu nebude," řekl novinářům trenér reprezentace Karel Jarolím.

"Mluvil jsem s ním a nevypadá to dobře Říkal, že ho to bolí. Že to není nic vážného, ale přece jen je to kotník, zřejmě vazy. Počkáme ještě na vyjádření doktora. Podívá se na zprávu z Itálie, na vyšetření, na kterém byl, a uvidíme," dodal Jarolím.

Za Schicka by zřejmě povolal náhradníka tak, aby v nominaci zůstali tři útočníci. "Je to téma. Teď dáme hlavy dohromady a doufám, že snad něco smysluplného vymyslíme. Tak, aby to zapadalo do koncepce," řekl kouč. Ostatní nominovaní hráči jsou podle něj v pořádku.

Reprezentaci čekají první letošní zápasy. Odpoledne bude trénovat v Praze na Strahově a v úterý se přesune do dějiště středečního přípravného utkání s Litvou v Ústí nad Labem, kde se představí vůbec poprvé. Na půdě San Marina nastoupí český celek v neděli 26. března.