Jarolím o boji s belgickou kvalitou: Těším se, že Schick nám všem ukáže

Stoper Jakub Brabec se při pohledu na soupisku Belgie zděsil a říkal cosi o noční můře. Také se vám z nominace „rudých ďáblů“ udělalo nevolno?

„Na rozdíl od Jakuba to pro mě není noční můra. Každopádně má Belgie má velice kvalitní zdvojené posty fotbalisty, kteří hrají ve špičkových evropských ligách. Je to jiný level, než když jsme na minulém srazu hráli s Litvou a se San Marinem.“

Jakým stylem budete chtít hrát?

„Nechci vidět pasivitu, naopak bych rád sledoval zdravě sebevědomý tým, jenž bude aktivní v obranné i útočné fázi. Hráči si potřebují projít krizovými situacemi, proto je tato příprava velmi prospěšná. Chceme být organizovaní v defenzivě a zároveň nebezpeční na soupeřově polovině. To znamená využít každé možnosti k útoku, ať to bude v rychlém protiútoku či postupném. Klíčové bude, jak si budeme věřit na balonu. Chceme si vytvářet slibné situace, nechceme se snažit o destrukci.“

Bude důležité vzhledem k sobotnímu zápasu v Norsku zvládnout utkání výsledkově i herně?

„Pro naši psychiku to samozřejmě důležité bude. Když se povede obojí, bude to směrem k Norsku skvělá věc.“

Nezávidíte belgickému trenérovi Roberto Martínezovi, jak má široký výběr skvělých hráčů?

„Nemám ve zvyku závidět. Jsou to pro něho příjemné starosti, je to o komunikaci s hráči. Především s těmi, na které se nedostane. Trenér je musí udržet v pozitivní atmosféře, což je nejdůležitější.“

Jste zvědavý, co ukáže po skvělé sezoně v Sampdorii útočník Patrik Schick?

„Samozřejmě, že jsem zvědavý. Za dobu, co jsem u reprezentace, nastoupil jen jednou v základu proti Ázerbájdžánu. To jsem s ním moc spokojený nebyl. Proti Norsku jen střídal a pak měl zdravotní potíže. Těším se na to, až nám všem ukáže.“

O čem jste se bavili v družném rozhovoru na letišti po příletu do Bruselu?

„Už si to ani nepamatuju, asi o nějakých blbostech. Ale ne, trochu jsme se bavili, ale do detailů zabíhat nechci.“

V nominaci fotbalové reprezentace na červnový přípravný zápas v Belgii a následné utkání kvalifikace mistrovství světa v Norsku není žádný nováček. Trenér Karel Jarolím dal ale překvapivě šanci libereckému záložníkovi Tomáši Součkovi a do dvaadvacetičlenného kádru vedle něj zařadil i další tři hráče, Antonína Baráka, Jakuba Jankta a Patrika Schicka, kteří by se následně měli připojit k jednadvacítce před startem evropského šampionátu v Polsku. Přípravné utkání v Bruselu sehrají reprezentanti v pondělí 5. června, poté v Belgii zůstanou a přesunou se až na kvalifikační zápas 10. června do Osla.

