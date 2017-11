Češi udeřili zbraní soupeře. Novák má co odčiňovat, smál se Jarolím

Na co obzvlášť spoléhají urostlí Islanďané? Samozřejmě na standardky včetně dlouhých autů do vápna. Jenže přesně touhle zbraní skórovali čeští fotbalisté ve středeční přípravě v Dauhá. Filip Novák nasměroval míč do vápna a Tomáš Souček vstřelil úvodní branku utkání. "Až na pár drobností to byl slušný výkon," těšilo trenéra národního týmu Karla Jarolíma po výhře 2:1.

Tomáš Souček premiérovou branku za českou reprezentaci zaznamenal už v 19. minutě, když se po dlouhém autu Filipa Nováka prosadil ve vápně přes početnou islandskou obranu.

"Filip Novák má skvělé auty, zkoušeli jsme to i na tréninku. Ono to letělo a letělo, až to doletělo ke mně a protrhnul jsem to," liboval si slávistický záložník.

"Čekal jsem, že to bude přede mnou někdo tečovat, ale ono to letělo fakt dlouho, tak jsem předskočil svého hráče. Přitom auty jsou jejich největší síla. Také z toho měli jednu šanci. Bylo super, že jsme je zrovna tím potrestali," pokračoval Souček v hodnocení vítězného duelu.

Češi po Sýkorově brance ve druhém poločase zvýšili vedení na 2:0, islandské snížení už nemělo na konečnou podobu zápasu velký vliv. S výsledkem byl trenér Karel Jarolím pochopitelně spokojený.

"Nebyli jsme kompletní, Island také ne, ale pořád je to účastník mistrovství světa, takže každé takové vítězství je povzbuzením do další práce. Výkon to byl slušný až na pár drobností, kdy jsme to soupeři usnadňovali chybnou rozehrávkou. První poločas předčil ten druhý. Po vystřídání jsme ztratili půdu pod nohama," prohlásil český trenér.

Obě české branky nachystal Filip Novák, který odehrál velmi slušné utkání. "Předvedl dobrý výkon, ale zrovna on má co odčiňovat. Když si vzpomenu na tu jeho neproměněnou šanci se Severním Irskem ze startu kvalifikace..." culil se Jarolím.

Svůj příspěvek týmu sám Novák příliš nepřeceňoval. "Dvě asistence jsou hezké, ale mě potěší cokoli. Gól, asistence, i když hraju a vyhraje se. Byl jsem sice u obou gólů, ale nic nemění na tom, že vyhrává tým," zdůraznil obránce dánského Midtjyllandu.

Z jeho ruky vzešel dlouhý aut, po kterém skóroval Souček. Češi tak udeřili přesně tím, co je devízou islandských bojovníků. "Auty jsme trénovali. Trenér mě sleduje v Dánsku, kde jsem na dlouhé auty zvyklý. Dokonce jsem je trénoval s Rorym Delapem, co vytvořil rekord ve Stoke," přiznal Novák.

Druhé utkání na horké půdě v Kataru odehraje český tým v sobotu proti domácímu výběru, zápas budeme sledovat od 19.30 SEČ na iSport.cz ONLINE.

720p 360p REKLAMA Jsem rád, že jsme je zaskočili vlastní zbraní, hodnotí výhru nad Islandem Karel Jarolím • VIDEO Štěpán Černý, FAČR