Premier League zkrátí přestupní období. Příští rok se uzavře před prvním zápasem

Zástupci klubů anglické fotbalové ligy se dohodli na zkrácení letního přestupového období. To by mělo od příští sezony skončit ještě před začátkem soutěže. Letos šlo v Premier League přestupovat až do konce srpna, zatímco liga začala o více než dva týdny dříve. Manažeři klubů si stěžovali, že přestupy po začátku soutěže mohou mít na tým negativní vliv.