Kam to běžíš! Nervák Costa při šlágru seřval Pedra, Conte ho chápal

REKLAMA

O tom, že Diego Costa umí být pořádný nervák, kterému když lupne, tak lítají třísky, se veřejně ví. V aktuální sezoně Premier League je však pod vedením Antonia Conteho jako beránek. Excesy nechává stranou a na hřišti střílí jeden gól za druhým.

Ve středečním londýnském šlágru proti Tottenhamu však ukázal svoji horkokrevnou povahu. Za bezbrankového stavu se Chelsea řítila do brejku. Těsně před pokutovým území Spurs hledal Costa spoluhráče Pedra, ale ten jeho záměr nepochopil, a tak spolupráce mezi dvěma španělskými borci dopadla bez úspěchu.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Tottenham - Chelsea 2:0. Lídr ligy po 13 výhrách v řadě skončil bez bodu • VIDEO Premier League

To nejlepšího střelce Premier League šíleně vytočilo. Pedrovi okamžitě dal, co proto a vehementně gestikuloval, co od něho požaduje. Po krátké výměně názorů se oba hráči znovu vrátili myšlenkami zpátky do hry. Jenže zápas se pro ně nevyvíjel dobře. Chelsea městskému rivalovi podlehla 0:2.

VIDEO: Debata mezi Costou a Pedrem po neporozumění

Trenér Antonio Conte ale po zápase nedělal z vášnivé debaty drama. „Myslím si, že takové věci jsou normální… Tohle se prostě na hřišti stává. Měli jsme dobrou příležitost a zahodili jsme ji a z toho plynulo následné zklamání,“ uvedl ke zpackané akci Costy a Pedra.

Daleko víc jej však musí mrzet ukončení zběsilé jízdy „blues“. Ta se zastavila na třinácti výhrách v řadě a Chelsea potřetí v sezoně poznala pocit z porážky.