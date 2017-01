Trápení Liverpoolu. Vypadl z poháru, fanoušci kritizují a chtějí posily

REKLAMA

Fanoušci Liverpoolu měli na podzim minulého roku důvod k optimismu. V anglické Premier League se jejich tým na čele tabulky předháněl s Chelsea a konkurenci přehrával pohledným fotbalem. Získané sebevědomí je ale pryč, protože od nového roku vyhrálo mužstvo Jürgena Kloppa jediné ze sedmi zápasů, a to navíc na hřišti Plymouthu ze čtvrté ligy. Fanoušci tak vzhlíželi ke středeční odvetě semifinále Anglického ligového poháru proti Southamptonu (0:1), která ovšem trápení Liverpoolu prohloubilo.

Domácí tým sice dominoval, ale i přes střeleckou převahu ani jednou neskóroval. „Jsem zklamaný, hodně zklamaný. Netrápí mě předvedený výkon, ale naše špatná koncovka. Vytvořili jsme si několik velkých šancí, ale ani jednu jsme nevyužili,“ sypal si po utkání popel na hlavu Klopp.

Jeho mužstvo sahalo po finálové účasti ve Wembley, kam se nakonec podívá Southampton. Pro ten se jedná o ideální příležitost, jak si vybojovat účast v evropských pohárech. „Pro nás je kvalifikace do evropských pohárů velmi důležitá. Chceme zužitkovat zkušenosti z aktuální sezony,“ uvedl po utkání trenér Claude Puel, jehož tým letos nepostoupil ze základní skupiny Evropské ligy, kde narazil na Spartu, izraelskou Beer-Ševu a Inter Milán.

V jiné situaci je Liverpool. I přes finálovou účast v předešlém ročníku Evropské ligy se v aktuální sezoně evropských pohárů nepředstavil a fanoušci se začínají obávat toho, že by se slibně rozjetá sezona mohla rozpadnout jako domeček z karet. Liverpool je v lize aktuálně čtvrtý a na vedoucí Chelsea ztrácí už deset bodů. Druhý Arsenal a třetí Tottenham má sice na dostřel, jenže na záda mu dýchají oba kluby z Manchesteru.

Fanoušci dávají na sociálních sítích najevo svou nespokojenost a viní i německého trenéra. Někteří dokonce mluví o tom, že by měl Jürgen Klopp skončit, ale drtivá většina fanoušků za svým trenérem stojí. „Jestli teď někdo ztrácí víru v Jürgena Kloppa, je to neuvěřitelné. Podle mě bychom měli být rádi, že ho máme, protože je to špičkový manažer, který tomuto klubu přinese úspěchy,“ našel zastání u klubové legendy Stevena Gerrarda, jenž se stal trenérem v mládežnické akademii klubu.

Kritika padá také na hlavy hráčů, jejichž forma v posledních týdnech výrazně poklesla. Fanoušky naštvala zejména poslední ligová porážka se Swansea, které Liverpool doma podlehl 2:3. I proto žádají posily. „Já je chápu, ale je to jednoduché i složité zároveň. Hráči, o kterých si myslíme, že by nám pomohli, jsou neprodejní. A my nechceme hráče, o kterých nejsme přesvědčeni, že nám pomohou. Není to o penězích, ale je zimní přestupové období, kluby nechtějí hráče pouštět,“ vysvětlil situaci německý trenér.

Pozitivní zprávou je alespoň čerstvé prodloužení smlouvy s Philippem Coutinhem, jenž je oporou klubu a jeho jméno bylo spojováno s Barcelonou. Brazilský hráč ovšem podepsal nový pětiletý kontrakt, který bude platný od léta a neobsahuje výstupní klauzuli. „Ví, že může naplnit své sny a ambice v Liverpoolu a já se těším, až se mu to podaří,“ řekl po podpisu smlouvy Klopp.

Kromě něho a Coutinha doufají také fanoušci. Jejich snem je pochopitelně ligový titul, ale na případný neúspěch v mistrovských dostizích by dala rychle zapomenout účast v Lize mistrů. O ligových ambicích napoví už příští týden, kdy na Anfield Road zavítá vedoucí Chelsea. Pokud chce Liverpool pomýšlet na titul, musí bezpodmínečně zvítězit.

Semifinále fotbalového anglického Ligového poháru - odveta:

Liverpool - Southampton 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1 Long. První zápas 0:1, postupuje Southampton.

20:45 Hull - Manchester United (první zápas 0:2)