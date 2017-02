Wenger o konci v Arsenalu: Budu dál trénovat, ale ještě nevím kde

REKLAMA

"O budoucnosti se rozhodnu v březnu nebo v dubnu, ale ještě nevím přesně kdy. Mluvím o tom s vedením, ale nechci mluvit o tom, jak oni vidí mou budoucnost. Důležitý je klub, ne moje budoucnost," řekl na dnešní tiskové konferenci Wenger, kterému po sezoně vyprší stávající smlouva.

O konci trenérské kariéry sedmašedesátiletý francouzský kouč nepřemýšlí. "Bez ohledu na to, co se stane, budu v příští sezoně trénovat. Ať už to bude tady, nebo ne, to je jisté," prohlásil Wenger, který vede Arsenal od roku 1996.

<p><span>Fotbalisté Arsenalu s Petrem Čechem na lavičce v úvodním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Bayernu Mnichov utrpěli debakl 1:5 a jsou na pokraji vyřazení.</span></p>

Ostřílený trenér se ocitl pod palbou kritiky po středečním debaklu v Mnichově, po kterém je Arsenal v kádru s českým brankářem Petrem Čechem na pokraji vyřazení v Lize mistrů. Londýnskému klubu se navíc přestalo dařit i v Premier League, v níž čeká na titul od roku 2004.

"Na kritiku jsem zvyklý. Myslím, že v životě je důležité dělat to, co si myslíte. Jsem veřejná osoba, mám veřejnou práci, takže musím kritiku akceptovat, ale musím se řídit svými hodnotami," podotkl Wenger.