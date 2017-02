Rooney do Číny? Cannavaro s ním mluvil, ale lákal k sobě jinou hvězdu

Stal se nejlepším střelcem v historii Manchesteru United, v posledních devíti zápasech ale Wayne Rooney jen jedinkrát nastoupil v základu a diskuse o jeho odchodu je opět na pořadu dne. Kapitán anglického národního týmu má na stole nabídku z Číny, která by z něj udělal nejlépe placeného hráče světa. Fabio Cannavaro, který v čínské Super League trénuje, potvrdil, že s Rooneym jednal, ale jeho tým jej prý nezíská.

„Mluvili jsme s Rooneym ohledně přestupu, ale byl to jen takový pokec. Našemu stylu hry by nevyhovoval,“ řekl Cannavaro, který vede Tianjin Quanjian. Ve svém týmu by mnohem raději viděl střelce Fiorentiny Nikolu Kaliniče nebo hvězdu Borussie Dortmund Pierra-Emericka Aubameyanga.

„Naši nabídku bohužel Dortmund odmítl, protože ho potřebují v Lize mistrů,“ poznamenal Cannavaro, který do týmu nováčka Super League už přivedl Axela Witsela a Alexandra Pata.

Že se Rooney nepřipojí zrovna k Tianjinu ale nemusí znamenat, že do Číny neodejde. Jiný z klubů Super League mu podle informací britského tisku nabídl astronomický kontrakt, který by mu ročně zaručil 35 milionů liber (1,1 miliardy korun).

Daily Mail informuje o tom, že Rooney už se svěřil svým přátelům s rozhodnutím nabídku přijmout a po třinácti letech tak opustit Old Trafford.

José Mourinho, trenér Manchesteru United, před středeční odvetou v Evropské lize proti Saint Etienne (18.00, ONLINE zde ») nedokázal potvrdit, zda kapitán jeho celku zůstane, nebo odejde. „Nemůžu rozhodně zaručit, že tu bude příští sezonu. Ale garantuji vám, že pokud Wayne jednoho dne opustí náš klub, nebude to proto, že to po něm budu chtít. Nikdy bych se nesnažil vytlačit z klubu jeho legendu vstříc jinému osudu.“

Rooney se v základní sestavě v Premier League neobjevil od 18. prosince. Kvůli rekonvalescenci po zranění je velmi nepravděpodobná i jeho účast v odvetném zápase prvního kola play-off Evropské ligy ve francouzském Saint Etienne. Přestupové okno se v Číně uzavírá posledním dnem měsíce února, 31letý útočník by tak měl vyřešit svůj případný odchod do příštího úterka.