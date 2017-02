Rooney odmítl pohádkové peníze v Číně! Chci pomoci United, oznámil

Spekulace jely naplno. Útočník Manchesteru United Wayne Rooney byl podle nich na cestě do Číny. Tam by se stal nejlépe placeným fotbalistou světa. Vše nasvědčovalo tomu, že takovou nabídku neodmítne. Zvlášť, když v týmu Josého Mourinha nepatří do základní sestavy. Jenže anglický kapitán oznámil, že z United nikam nejde. Chce dál bojovat.