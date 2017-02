Titul je zapomenutý! Leicester nečekaně odvolal trenéra Ranieriho

Byl pod tlakem. Aby ne, když předvádí Leicester v této sezoně Premier League špatné výkony a čeká ho tvrdý boj o záchranu. Ale na druhou stranu... Trenér Claudio Ranieri získal s klubem historický titul a postoupil do osmifinále Ligy mistrů. Tam navíc uhrál v prvním utkání v Seville nadějný výsledek. Vedení to ale nestačilo a ve čtvrtek ho nečekaně odvolalo.

Ještě ve středu vedl Claudio Ranieri Leicester v osmifinále Ligy mistrů na půdě Sevilly. „Lišky“ tam sice prohráli, ale výsledek 1:2 jim dává slušné šance do odvety. Jenže v té už Leicester povede jiný trenér. Ranieri dostal padáka.

Italského manažera samozřejmě nestála místo prohra v Seville. Naopak v Lize mistrů jeho tým válel. Ovšem v Premier League je to velká bída. Leicester zažívá mistrovskou kocovinu se vším všudy. Momentálně je jen bod od sestupových pozic.

„Ranieri dokázal s týmem vyhrát první titul v historii, proto je bezesporu nejúspěšnějším manažerem v historii Leicesteru. Nicméně teď hraje klub o přežití v Premier League a vedení se domnívá, že je změna potřeba. Je to bolestné rozhodnutí,“napsal klub v oficiálním prohlášení na svém webu.

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme za sedm let v klubu museli udělat. Ale musíme hájit zájmy klubu a netahat do toho osobní city,“ prohlásil místopředseda Leicesteru Aiyawatt Srivaddhanaprabha. „Claudio je nicméně skvělým trenérem i člověkem a budu mu navždy vděčný,“ dodal.

Leicester teď bude hledat nového trenéra. Do té doby povedou klub Ranieriho asistent Craig Shakespeare a trenér prvního týmu Mike Stowell. Je možné, že to tak zůstane i pro pondělní duel s Liverpoolem.

V prvním osmifinále Ligy mistrů prohrával Leicester v Seville už 0:2, ale gól Jaimiho Vardyho, penalta chycená Kasperem Schmeichelem a výsledek 1:2 dávají anglickému mistrovi šanci do odvety.