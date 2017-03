Nepodceňujte Wengera, zlobí se Lehmann. Arsenal prý není v krizi

REKLAMA

Když Arsenal v sobotu válčil na hřišti West Bromwich Albion, kde nakonec padl 1:3, nad hřištěm prolétlo letadlo táhnoucí za sebou transparent s nápisem „No contract #WengerOut.“ A to bývalého německého reprezentanta pořádně naštvalo.

„Je to tak neuctivé. Hráči měli zkusit to letadlo trefit míčem, aby bránili svého trenéra,“ odsoudil vzdušný protest Lehmann v rozhovoru pro The Sun. „Když jeden chlapík zvedne transparent, budiž, je to jeho názor. Ale když si někdo pronajme letadlo? To už je fakt moc, i lidé, co jsou proti Arsénovi, si myslí, že to zašlo moc daleko,“ dodal.

SESTŘIH Premier League: West Bromwich - Arsenal 3:1. Čech se zranil a utkání nedochytal • VIDEO Premier League

Impulzivnímu brankáři, který kromě Arsenalu oblékal i dres Borussie Dortmund, vadí, že fanoušci nenabízejí žádné náhradní řešení. „Lidé zvedají transparenty s nápisem „Wenger ven,“ ale nepíšou už, kdo by zajistil úspěch místo něj. Chcete přivést Allegriho (trenér Juventusu Turín) a s ním všechno vyhrát? Při vší úctě, kdo je Allegri?“ řekl anglickému Sunu. „Opravdu někdo jako on přinese týmu úspěchy? Když se podíváte na styl fotbalu, který se svým týmem hraje, tak vidíte, že by to Arsenalu nesvědčilo.“

Lehmann zůstává zastáncem Wengera, který jej přivedl v roce 2003 jako náhradu za dlouholetou oporu Davida Seamana. Myslí si ale, že jeho role by se měla lehce změnit. „Řídí celý klub, potřebuje trochu pomoci. Kvůli všem požadavkům moderního fotbalu by klub zřejmě měl najmout někoho, kdo by se staral o sportovní oddělení, zatímco Arséne by se mohl soustředit jen na trénování a skladbu týmu,“ tuší 47letý Němec. „Arséne se musí trochu změnit, lehce upravit svůj přístup. Otázkou je, jestli se chce změnit,“ dodal.

Ačkoli londýnský klub prochází dost možná nejhorším obdobím ve Wengerově éře, Lehmann zůstává optimistou. „Nemluvíme o klubu, který je ve velké krizi. Arsenal je fantastický klub, které je díky Arsénově skvělé práci velmi bohatý. Nikdy nepodcěňujte Arsénovu inteligenci. Můžeme si tu znovu sednout a popovídat si za čtyři týdny, až budeme zase vyhrávat, situace bude úplně jiná a neuvidíte nikoho s transparenty proti Wengerovi,“ myslí si.

Arsenal je momentálně v lize šestý a reálně mu hrozí, že se poprvé od roku 1997 nedostane do Ligy mistrů. Fanoušky navíc trápí, že klub může poprvé ve Wengerově éře skončit níž, než největší rivalové z Tottenhamu. Ti jsou momentálně druzí a na Arsenal mají náskok devíti bodů.