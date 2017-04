Pravda o Pogbovi. Drahý otazník, asistencí má jako posila Hullu

Pro trenéra United Josého Mourinha je to velká otázka: Přišla teď chvíle, aby zůstal Pogba jen mezi náhradníky? Jeho tým se žene na dvou frontách za vidinou zajištění účasti v příštím ročníku Ligy mistrů. Získá ji, pokud vyhraje Evropskou ligu, nebo se dostane v Premier League na čtvrté místo. Na něj momentálně ztrácí čtyři body a má jeden zápas k dobru.

„Média od mě očekávají, že budu obránce, záložník i útočník. Já se jen soustředím na svoji práci,“ vyjádřil se Pogba k vysokým nárokům.

Jako záminka ke kritice Pogbova výkonu stačí málo. Třeba momenty, kdy na Anderlechtu neustál kličku a padl k zemi. „Nacvičuje si svoje tanečky na hřišti místo toho, aby hrál fotbal,“ zněl komentář uživatele Twitteru touchlinefracas, který video umístil na sociální síť.

Pogba practicing his dances on the pitch instead of playing football during a match. The state of him.pic.twitter.com/s1HnfWQ8Nf