Gattuso chce v Miláně první trenérský úspěch. Nebojí se mlátit hvězdy

Když Andrea Pirlo, jeho dlouholetý kolega ze středu zálohy AC i italské reprezentace, končil kariéru, dostal Gattuso otázku, zda jeho řízný styl pomohl udělat z Pirla, který se mohl soustředit na technické finesy, lepšího hráče. "Neříkejte nesmysly! Nepleťte si Nutellu s ho*ny!" odpověděl vtipně nevysoký středopolař.

Jistě, šlo hlavně o kreativní poklonu na adresu bývalého spoluhráče, Gattuso se ale rozhodně nemá za co stydět. V Serii A strávil čtrnáct let, třináct z nich v dresu AC Milán, získal dva italské tituly, dvakrát vyhrál Ligu mistrů, má doma i zlato z mistrovství světa 2006. A hlavně respekt všech, kteří kdy byli tak naivní, že se italskému buldokovi kdy postavili do cesty.

Právě ten respekt mu může pomoci ve funkci hlavního kouče AC, tedy pozici vyšší, než kterou kdy vyzkoušel. Kolonka trenérských úspěchů v Gattusově CV totiž zdaleka není tak uchvacující. Muž s přezdívkou "Rino" začínal jako hrající trenér švýcarského Sionu, v jehož barvách uzavřel hráčskou kariéru. V téhle funkci ale vydržel jen tři měsíce, načež se přesunul do druholigového Palerma. Tam se pakoval dokonce už po šesti zápasech.

I přes velmi krátkou štaci na něj ale hráči vzpomínají hezky, a to navzdory jeho neortodoxním ostrým metodám. Nebo snad právě pro ně. "Gattuso mi velmi pomohl. Na několika trénincích mě kopal, jen aby mě naučil, jak se bránit. Dával i rány pěstí a radil mi při tom, jak se jim mám vyhnout," vykládá Paulo Dybala, argentinská hvězda Juventusu a šikula, který právě v Palermu svou kariéru nastartoval. Dokládá tak pravdivost jednoho motta, kterým se Gattuso řídí: Není dobré, když své hráče vždy jen chráníte.

Po Palermu zkusil "Rino" štěstí v Řecku, práci mu v létě roku 2014 nabídl celek OFI Kréta. Finančními problémy sužovaný tým nebyl zrovna pohádkovou štací, Gattuso musel ukočírovat tým, který nedostával zaplaceno. Sám pak v říjnu rezignoval na svůj post, než jej fanoušci spolu s vedním klubu přesvědčili, aby zůstal. Druhá rezignace, která přišla v prosinci, už však byla nevratná.

Kréta byla Gattusovým nejméně úspěšným angažmá, v 17 zápasech dovedl tým jen k 5 výhrám. Do historie řeckého fotbalu se ale nesmazatelně zapsal rozjetou tiskovkou, ve které za bouchání do stolu požadoval, aby jeho hráči hráli "srdcem a koulemi" a na sto procent, i když zrovna nedostávali peníze.

V srpnu 2015 následoval návrat do Itálie, zavolala třetiligová Pisa. S tou dokázal Gattuso postoupit do Serie B díky výhře v play-off nad Foggií, s odkazem na velké problémy uvnitř klubu po necelých dvou letech skončil. Nová výzva přišla v podobě milánské Primavery, tedy juniorky jeho milovaného klubu.

Pro mnohé to byl krok nazpět, to ale Gattuso odmítal. "Ne, je to správná volba," řekl v květnu, když tým přebíral. Dovedl jej na třetí místo v tabulce, než přišla zpráva, že se dočkal povýšení.

Přes horké uhlíky

Milán totiž vyhodil trenéra Vincenza Montellu, bývalého vynikajícího útočníka, který s týmem nabitým hvězdnými posilami dokázal ve 14 ligových zápasech jen šestkrát vyhrát, což stačilo pouze na sedmé místo. Gennaro se tak stal následovníkem muže, od kterého se ještě v létě chtěl učit. "Budu naslouchat všem radám, co mi Montella dá, je to skvělý trenér," řekl v létě.

AC, které za tři roky už posedmé změnilo hlavního kouče, se potřebuje ustálit. Gattuso sice nemá zrovna renomé superkouče, rozhodně ale má respekt, a pod jeho tvrdou rukou by rudočerná skvadra mohla fungovat. Devětatřicetiletý brousek hlavně ví, jaké panují poměry v klubu, a tedy jaké chyby je třeba napravit.

"Můžete si všimnout, že v Miláně se skoro nic neplánuje," řekl v rozhovoru pro Gazzetta TV před dvěma lety. "Musíme jedna na rovinu s fanoušky. Mluvíme před nimi o šancích pro mladé, a ty pak pošleme na hostování nebo prodáme. Navíc, když jsem byl v kabině Milána já, všichni jsme tam respektovali stanovená pravidla. To současnému týmu chybí," prohlásil jasně.

"Milán musí hlavně najít skutečné muže," nabídl chlapské řešení situace u Rossoneri. "Vím, že dobrý hráč nemusí být automaticky dobrým koučem. Musím udělat chyby, abych se z nich poučil. Ale hráči nebudou čekat, chtějí hned vědět, jestli víte, co děláte. A když to jednou zkazíte, je po vás," hodnotil tehdy situaci na vrtkavé židli milánského kouče.

Na své první tiskové konferenci v nové roli potvrdil svou pověst - nechce od svých svěřenců nic míň, než stoprocentní oddanost. "Mluvil jsem se zástupci týmu a viděl jsem v nich velký zápal. Požádal jsem je o pospolitost a disciplínu, a oni mi vyšli plně vstříc. Jako hráč jsem vždy říkal, že bych pro své spoluhráče šel přes rozpálené uhlíky, a přesně to chci, aby předváděli oni. Hráči si musí pomáhat," řekl Gattuso už jako nový šéf milánské lavičky.

Na ní jej čeká doposud největší zkouška jeho trenérské kariéry. Teď už jen na něm, jestli na tuhle štaci bude s odstupem vzpomínat jako na sladkou Nutellu, nebo jako na... No, však víte.