Sampdoria klidní Inter: Schick není na prodej! Chválí si ho i parťák z útoku

Přístavní klub si musí mnout ruce. Po zaváhání s Juventusem se v Serii A opět vrátil na vítěznou vlnu. A to i zásluhou českého reprezentanta Patrika Schicka. Před pondělním šlágrem s Interem se spekulovalo, zda bude mladý střelec fit, aby vůbec do zápasu zasáhl. Zranění kotníku mu totiž nedovolilo hájit české barvy v duelech s Litvou a San Marinem.

Trenér Marco Giampaolo ale všechny na San Siru překvapil. Svůj klenot vyslal do hry hned od prvních minut. A rovnou na hrot společně s Fabiem Quagliarellou. Zato se Schick odvděčil poctivým a sebevědomým výkonem. Na trávníku si z hráčů Interu nedělal hlavu a nebál se předvést své technické schopnosti.

Vrchol jeho snažení byla vyrovnávací trefa na 1:1, když na zadní tyči doklepl do branky Silvestreho hlavičku. Vítěznou trefu obstaral právě Schickův parťák z útoku, když v 85. minutě proměnil penaltu a Sampdoria mohla slavit cenný skalp.

VIDEO: Schickův gól proti Interu

Ennesimo gol in fuorigioco degli avversari! Senza errori arbitrali saremo primi! Gol Schick 1-1! #amala #InterSamp pic.twitter.com/yiu5Bj1tse — F.C. Indà (@indafc) 3. dubna 2017

Normálně by po utkání všechny přítomné novináře nezajímalo nic jiného, než spojení domácího týmu a Patrika Schicka. O zájmu Interu se dlouhodobě ví. Jenže prezident Sampdorie Massimo Ferrero ještě před zápasem utnul jakékoliv spekulace. „Patrik není na prodej,“ uvedl. „Že je v jeho smlouvě klauzule 25 milionů eur pro zahraniční kluby? Existuje jedna italská píseň, ve které se zpívá: ‚Není na prodej‘,“ zopakoval.

Pro Schicka to bylo teprve šesté utkání v základní sestavě Sampdorie. A to především díky tomu, že kvůli zranění chyběl nejlepší střelec klubu Muriel. V jiných zápasech nastupoval český útočník vždy jako žolík. Zároveň to byl teprve druhý duel, kdy hrál od prvních minut a vstřelil gól. Naposledy tomu tak bylo v říjnu proti Juventusu.

Spoluhráč Fabio Quagliarella si nemohl vynachválit, jak mu to se Schickem na hřišti šlo. „Rozdíl mezi ním a Murielem? Patrik odvede víc předfinální práce. Je to technický typ. S Luisem je to spíš o nábězích. Co mě však na Schickovi udivuje – je až ledově klidný. Něco zkazí? No a? Zůstává v klidu. To je pro hráče, který má rozhodovat zápasy, velmi důležitá vlastnost,“ uvedl po utkání autor vítězné trefy.

Po výhře nad Interem se také novináři zajímali, zda v klubu zůstane úspěšný trenér Marco Giampolo, o jehož budoucnosti se v posledních měsících intenzivně jednalo. „Smlouvu prodloužíme tento týden. Tuším, že ve středu. Výsledek s Interem v tom nehraje žádnou roli,“ řekl trenér Sampdorie.

Dotazy samozřejmě směřovaly i na budoucnost Patrika Schicka. I na tuto otázku Giampaolo odpověděl s klidem. „Že se o něho zajímá Inter? Věřím, že i Patrik zůstane v klubu,“ uvedl. „Jeho čas teprve přijde,“ dodal italský trenér.