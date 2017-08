Pekhart válí v Izraeli. V premiéře od začátku dal gól a pomohl k první trofeji

Start v izraelském Happoel Beer Ševa zatím Tomáši Pekhartovi vychází na jedničku. Český útočník ve čtvrtečním Superpoháru proti celku Yehuda Tel-Aviv nastoupil poprvé od začátku, svůj výkon korunoval pěknou premiérovou trefou, která Beer Ševě pomohla k výhře 4:2 a ceněné trofeji. „Cítím se každým dnem lépe a lépe,“ pochvaloval si rozjetý forvard v rozhovoru pro iSport.cz. V novém působišti ho už ve středu čeká první duel play off o postup do Ligy mistrů proti slovinskému Mariboru.

Pekhart se po letním přestupu z řeckého AEK rozkoukává v Izraeli velmi rychle. Poté, co ho fanoušci bouřlivě uvítali během 3. předkola Ligy mistrů s bulharským Razgradem (izraelský mistr postoupil po výsledcích 2:0, 1:3), začíná se český forvard ukazovat i na hřišti.

Trenér mu dal poprvé šanci od začátku ve čtvrtečním izraelském Superpoháru proti Yehuda Tel-Aviv. Pekhart se uvedl tím nejlepším možným způsobem – ve druhém poločase za stavu 1:1 perfektně zareagoval na vyrovnání soupeře. V 57. minutě si naběhl mezi stopery, v plné rychlosti zpracoval přesnou přihrávku a pěkným obloučkem kolem gólmana dostal míč do sítě.

„Byl to takový první velký test, v Izraeli se Superpohár bere dost vážně. Hrálo se krásném stadionu, přišlo hodně lidí a nastoupili jsme proti týmu, který před týdnem v odvetě Evropské ligy porazil 1:0 Zenit Petrohrad,“ netajil spokojenost 28letý střelec.

הגול הראשון של פקהארט במדי האלופה 🔴⚪️⚫️@pegas11 🇨🇿 pic.twitter.com/tLEwWDCeTv — Liron b (@LiroNN10) 10. srpna 2017

Na jeho branku sice soupeř zareagoval druhým vyrovnáním, Beer Ševa ale dvěma brankami v 74. a v 79. minutě strhla výsledek na svou stranu. Pekhart se ani ne po měsíci stráveném v klubu radoval z první týmové trofeje.

„Byl jsem dohodnutý s trenérem, že nastoupím na zhruba 60 minut. V takovém důležitém zápase mi dal důvěru od začátku, toho si moc vážím. Cítím se každým dnem lépe a lépe,“ pochvaloval si útočník. „Takový gól pomůže, navíc byl i hezký. Vždycky je dobré chytit se první brankou. Pro mě to byl první ostrý start – nastoupil jsem od začátku, dal gól a navíc jsme vyhráli Superpohár,“ radoval se někdejší útočník Slavie, Jablonce, Sparty či Norimberku.

Pekhart si nové angažmá nemůže vynachválit. Ve slunném prostředí se rychle aklimatizoval, vše klape jak na drátkách. Spoluhráči ho rychle přijali, na Twitteru například koluje video, kde ho vysmátí parťáci z týmu na tréninku polévají kýblem ledové vody. Navíc to klape i na hřišti, Beer Ševa vstoupila do sezony výborně a v týdnu odstartuje boj o postup do Ligy mistrů.

Jedna z největších zkoušek čeká úřadujícího izraelského šampiona už ve středu. Beer Ševa se stejně jako v minulé sezoně prokousala do závěrečného play off o postup do základní skupiny. Velkým snem ambiciózního klubu je postup do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže. Pekhart zatím neví, zda od trenéra dostane důvěru i v prvním domácím duelu. Nicméně vstřelenou brankou na sebe upozornil nejlépe, jak mohl.