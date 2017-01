Ödegaarda pustil, přivedl jiného! Real získá nového Ibrahimovice

Do Realu Madrid míří Zlatan Ibrahimovic! Nikoliv však hvězda Manchesteru United, ale o jeho 18 let mladší krajánek Alexander Isak, kterého média ke slavnému střelci přirovnávají. Mladého útočníka AIK Stockholm má španělský klub oznámit podle informací deníku AS již příští týden a od léta by měl hrát za třetiligovou rezervu.