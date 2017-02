Villarreal zuří kvůli penaltě. Sudí odcházel s taškou Realu, řekl prezident

V neděli na Villarrealu to byla pořádná divočina. Domácí celek vedl nad slavným Realem Madrid už 2:0, jenže ve druhé půli zápas ztratil a prohrál 2:3. Vedoucí tým La Ligy vyrovnával po sporné penaltě nařízené za ruku kapitána Bruna Soriana. "Ta penalta nebyla," zlobil se prezident Villarrealu Fernando Roig.

"Žlutá ponorka" měla zápas báječně rozehraný. Ještě v 56. minutě její hráči vedli 2:0 a sahali po velké výhře. Jenže Real se nadechl k mocnému obratu, který se favoritovi nakonec povedl a zvítězil 3:2.

Kontroverzní moment přišel před vyrovnáním na 2:2. Toni Kroos v 71. minutě vypálil levačkou zpoza vápna, balon se odrazil až do ruky Bruna Soriana. Sudí pískl penaltu a Cristiano Ronaldo proměnil.¨

"Gil Manzano a jeho asistenti opustili stadion s taškamy Realu Madrid. Podle mě to není v pořádku," prohlásil velmi ostře prezident Villarrealu Fernando Roig v pozápasovém rozhovoru pro Radio Marca.

"Po penaltě, která nebyla, nemůžeme hovořit o nějakém obratu Realu Madrid. Každý říká, že se míč odrazil od ruky, ale to přece automaticky neznamená penaltu," zuřil domácí boss.

Villarreal se cítí silně poškozený, podle názoru klubu Soriano těžko mohl zabránit tomu, aby se kontaktem s balonem vyhnul. A rozhodčí tedy posoudili situaci špatně, žádná penalta se kopat neměla.

"Na opakovaných záběrech je jasně vidět, že jsem nemohl nic dělat. Říkal jsem rozhodčímu, že si přece nemůžu uříznout ruku. Je jasné, že tohle není penalta, ale rozhodčí mi řekl opak," zlobil se Soriano.

Zástupci Realu se ke sporné situaci příliš vyjadřovat nechtěli. "Hráči říkali, že to byla penalta, ale já to pořádně neviděl," řekl po utkání trenér "bílého baletu" Zinedine Zidane. "Nikdy nemluvím o rozhodčích. Tu situaci odpískal a tak to je," dodala francouzská fotbalová legenda.

Real se díky vydřené výhře, kterou trefil v 83. minutě střídající Álvaro Morata, udržel v čele ligové tabulky. Vede o bod před Barcelonou, ale má ještě zápas k dobru.

