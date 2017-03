Baleův zkrat? Vyloučil ho sudí, co pískal Spartu s Plzní, Marcelo se zlobil

Od svého návratu po vynucené pauze, kterou mu způsobilo zranění, se jevil v dobrém světle. Ve čtyřech zápasech dva góly. Postupně si Gareth Bale opět prošlapoval cestičku do základní sestavy Realu.

Ve čtvrtém duelu proti Las Palmas jej trenér Zinedine Zidane už zařadil mezi jedenáct vyvolených, kteří vyběhli na trávník stadionu Santiaga Bernabeua od prvních minut, ale hvězdný Velšan vydržel pouze poločas a prá minut v tom druhém.

Přišel totiž zkrat, který mu nemohl být tolerován. V souboji nejdřív fauloval, za což přišlo první napomenutí od sudího Davida Fernándeze Borbalána, který před dvěma lety pískal šlágr české nejvyšší soutěže mezi Spartou a Plzní.

Jen co Bale fauloval, přišel další problém. Pustil se s hostujícím hráčem do křížku, strčil do něho a následovalo to, co mělo. Druhá žlutá karta a sudí jej předčasně poslal do šaten.

„Po zápase se za svůj čin omluvil, je z celé věci nešťastný,“ pronesl po utkání na Baleovu adresu kouč Zidane, který svého svěřence na veřejnosti spíš podpořil než by jeho chování odsoudil. „To se stane, musíme to brát jako fakt,“ dodal.

Brazilský obránce Marcelo, který v Realu patří služebně k nejstarším hráčům a má výsadní právo při absenci Sergia Ramose, nosit kapitánskou pásku, z jeho chování moc nadšený nebyl.

„Nejsem ten, kdo by ho měl za tohle vytahat za uši, jako to dělám se svými dětmi,“ uvedl naštvaný bek. „Bale je dost starý na to, aby věděl, jakou chybu udělal,“ pokračoval Marcelo. „Takové věci se ve fotbale stávají, ale snad už se to do konce sezony nestane,“ doplnil ke kauze vyloučení Balea.

„Normálně bývám po zápase šťastný, ale nyní rozhodně být nemohu. Musíme zapracovat na našem výkonu, protože s tím jak momentálně hrajeme, nejsme spokojení,“ hodnotil zápas trenér Zidane.

„Uděláme si ještě analýzu. Poslední zápasy nám nevyšly tak, jak bychom chtěli, nicméně ze stavu 1:3 vybojovat remízu 3:3, svědčí o tom, že tým prokázal velké úsilí a má velký charakter,“ dodal francouzský kouč.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 8. Isco, 86. Ronaldo, 90. Ronaldo Hosté: 10. Tana, 56. Viera, 59. K-P. Boateng Sestavy Domácí: Navas – Carvajal, Nacho Fernández, Ramos, Marcelo – Kroos, Kovačić (71. James Rodríguez), Isco (66. L. Vázquez) – Bale, Morata (71. Benzema), Ronaldo. Hosté: Varas – Simón, Lemos, Bigas (27. Artiles), D. Castellano – Mesa – Tana, V. Gómez, Viera (75. Halilović), Jesé – K-P. Boateng (69. Mateo). Náhradníci Domácí: Pepe, Benzema, Rodríguez, Casilla, Vázquez, Modrić, Asensio Hosté: Lizoain, García, Momo, Hernán, Artiles, Mateo, Halilović

