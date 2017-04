Messiho SHOW na Realu! Zářil i s kapesníkem v puse, pak nečekaně slavil

Messi odehrál El Clásico ve velkém stylu. Popisovat všechny jeho povedené akce by zabralo hodiny a hodiny. Ve 12. minutě například útočník Barcelony vyškolil bránícího Casemira a ten ho fauloval za žlutou kartu. Pak si musel dávat celý zápas pozor.

O pár minut později Messi jakoby jen tak mimochodem prošel přes čtyři hráče Realu, šance z toho ale nakonec nebyla. Ve 20. minutě ovšem hvězdu Barcelony potkala nepříjemnost. Marcelo soupeře nepříjemně zasáhl loktem a Messi skončil v krvi.

Argentince museli ošetřit, co ale bylo zajímavé, ten dál hrál s kapesníkem v puse. Opravdu neobvyklé obrázky. Messimu to ale evidentně nijak nevadilo. Ve 33. minutě rozjel parádní akci a sám ji perfektně zakončil. Tím rychle odpověděl na úvodní zásah Realu.

Ve 46. minutě měl velké štěstí Casemiro, který Messiho opět fauloval a musel být hodně rád, že neviděl druhou žlutou kartu. Tu ostatně hosté horlivě požadovali. To ve druhé půli už se dočkali...

V 77. minutě si totiž na Messiho vyšlápl domácí Sergio Ramos. Kapitán Realu do hvězdy Barcelony ošklivě zajel a rozhodčí mu ukázal červenou kartu. Ramos se ještě při odchodu dostal do hádky s Gerardem Piquém.

Messi si ale jel svoje. Celý druhý poločas byl často u míče, který mu hráči Realu v podstatě nemohli vzít. Kouzlil, kličkoval, přesně přihrával. Často také střílel, několikrát musel zasahovat skvělý brankář Keylor Navas.

To nejlepší ale mělo teprve přijít. Real totiž i o deseti vyrovnal a zdálo se, že zápas skončí 2:2. To by bylo pro Barcelonu hodně nepříjemné. Jenže to Messi odmítl. Argentinec si v 92. minutě našel místo v pokutovém území Realu a zavěsil. 3:2 pro hosty. Konec.

Messi se rozhodl pro netradiční oslavu. Sundal dres (žlutá ho asi moc nemrzela) a namířil ho k fanouškům Barcelony svým jménem. Jinak byl na první pohled v naprostém klidu. Uvnitř to v něm ale určitě muselo vřít.

Pro Messiho to byl navíc 500. gól za Barcelonu. Na lepší příležitost si ho nemohl nechat. „Dokázal, že je nejlepší na světě,“ nepřekvapil trenér Barcelony Luis Enrique. Kouč moc dobře věděl, o jak důležité vítězství šlo.

Barcelona se totiž díky třem bodům na Real dotáhla a má lepší vzájemné zápasy i skóre. „Bílý balet“ má nicméně zápas k dobru. Pokud v následujících šesti zápasech maximálně jednou remizuje a zbytek vyhraje, titul bude jeho.

To ovšem bude pořádná fuška. „Nic se pro nás nemění. Budeme pozitivní až do posledního dne,“ odmítl přesto frustraci trenér Zinedine Zidane. Jenže Francouz nebude moci na další zápasy počítat se Sergio Ramosem a Real tak nečeká nic lehkého. Naopak Barcelona vstala z mrtvých a drží si naději.