Přestavba Barcelony. Změny v obraně, hvězda do zálohy i hráči na prodej

Změny v obraně

Co se týče postu brankáře, tam se nic měnit nebude. Jedničkou Barcelony zůstane Marc-André ter Stegen, který prodloužil v klubu smlouvu do roku 2022. Německý gólman prožil výbornou sezonu. Dvojkou bude nadále Jasper Cillessen. Třetí brankář Joel Masip odejde.

Naopak velká přestavba se očekává v obraně. Určitě zůstanou lídr Gerard Piqué a další stoper Samuel Umtiti, kolem nich se toho ale nejspíš změní dost. Na přestupový trh zařadila Barcelona stopera či levého obránce Jérémy Mathieuho, o kterého už nemá zájem. Ten by mohl jít do Marseille.

Otazník visí také nad oběma levými beky. Lucas Digne by chtěl zůstat, ale ve své první sezoně nepřesvědčil a Barcelona se nebude bránit nabídkám. To mělo platit také o Jordim Albovi, ten ale v závěru sezony zabral a Valverde s ním údajně počítá.

Jako velkou posilu na levý kraj obrany by Barcelona ráda přivedla Thea Hernándeze, který oslnil na hostování v Deportivu Alavés. Tam byl sice z Atlétika Madrid, ve smlouvě má ovšem výstupní klauzuli. Jenže se zdá, že ji využije spíš Real Madrid.

Velkou prioritou Barcelony je pravý obránce Arsenalu Héctor Bellerín. Pokud by ho katalánský tým získal, Sergi Roberto by mohl být více využívaný v záloze. Počítá se také s tím, že Valverde přivede nějakého stopera. Javier Mascherano zůstane, ale měl by dostávat o něco méně prostoru.

Hledá se lídr středu pole

Zásadním problémem Barcelony byl v této sezoně často střed zálohy, kde přitom byla v minulosti obrovsky silná. Jenže Sergio Busquets měl slabší sezonu a náhrada za něj chybí. K tomu se přidaly zdravotní problémy Andrése Iniesty.

Kapitán Barcelony každopádně zůstane, tým na něm ale nesmí být závislý. Iniesta už nemůže zálohu táhnout celou sezonu. Proto hledá Barcelona na přestupovém trhu dalšího lídra, který by povýšil její střed pole.

Trenér Valverde má zájem o záložníka Manchesteru United Andera Herreru, kterého vedl dříve v Bilbau. Španěl měl v této sezoně parádní formu. Jenže pro Josého Mourinha je klíčovým mužem a ten ho chce na Old Trafford udržet novou smlouvou.

Delší dobu se mluví také o příchodu Marca Verrattiho z PSG. Francouzský klub ale nechce o jeho prodeji ani slyšet a italský záložník je v Paříži spokojený. Ve hře je rovněž příchod Coutinha z Liverpoolu, Brazilec ale není typickým hráčem do středu pole.

Hledání tak nejspíš nebude snadné. Naopak na odchodu je Arda Turan, kterého by Barcelona ráda zpeněžila. O svou budoucnost se ale musí bát i další záložníci. Pokud přijde správná nabídka, Barcelona je podle deníku AS ochotná prodat Ivana Rakitiče, Andrése Gomese, Denise Suáreze i Rafinhu. Samozřejmě ne všechny najednou.

Trio MSN nadále hlavní silou

To v útoku se moc změn neočekává. Jednoznačné je, že trio Lionel Messi, Luis Suárez a Neymar zůstane a bude nadále největší silou a trumfem Barcelony. Pokud se smíří se svou pozicí náhradníka, zůstat by měl také útočník Paco Alcácer.

Hvězdné útočné trio je samozřejmě v první řadě obří silou katalánského klubu, na druhou stranu mu například některé přestupy komplikuje. Každý útočník, který dnes přijde do Barcelony, totiž ví, že v základní sestavě bude jen těžko.

Proto se například dvakrát rozmýšlí nad možným návratem křídelník Gerard Deulofeu. Ten prožil výborné jaro na hostování v AC Milán a Barcelona ně něj může uplatnit klauzuli ve výši 12 milionů eur. Jenže na základ by Španěl musel zapomenout.

Barcelona tak stojí před novou etapou. Začala tím, že v pondělí představila nového trenéra Ernesta Valverdeho. A pak může začít přestavba.

