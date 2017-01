Přestupem do Číny končíte kariéru, kritizuje Robben. Zůstane v Bayernu

Hlavním tématem lednového přestupového období na fotbalovém trhu je bezpochyby čínská Super League. Bohaté kluby lákají hvězdu za hvězdou, hráči jako Oscar nebo Carlos Tévez podepisují astronomické smlouvy, kterým nemůžou konkurovat ani největší evropské kluby.

Ne každý ale slyší na cinkání peněz. Třeba Arjen Robben odmítl takových nabídek hned několik a raději prodloužil smlouvu v Mnichově. "V Bayernu se mám skvěle, je to jeden z nejlepších klubů na světě. Vůbec nevím, kam bych v téhle fázi kariéry přestupoval," řekl 32letý záložník čerstvě po podpisu kontraktu v rozhovoru pro Radio 538. A pak odkryl karty ohledně zájmu z Číny.

"Přestupem do Číny si víceméně přiznáváte, že vaše kariéra skončila," vypálil Robben bez okolků. "Dávají hráčům šílené částky, nabízeli mi snad pětkrát nebo šestkrát víc, než můžete dostat ve velkých klubech. Ale pro mě to bylo vždy o fotbale, ne o penězích, proto mám tak skvělou kariéru. Chci hrát fotbal co nejdéle na co nejvyšší úrovni," dodal a vyvrátil spekulace o svém možném přesunu do Číny.

Některé hráče, co odcházejí do nejlidnatější země světa, přesto dokáže pochopit. "Ty nabízené peníze jsou tak šílené, že o tom musíte alespoň uvažovat. Docela chápu hráče, kteří tam jdou po třicítce, ale rozhodně ne ty, kterým je kolem 27. To jste na vrcholu kariéry, kterou tak úplně zahazujete," ukončil Robben čínské téma.