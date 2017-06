Kde uvidíme Ronalda? Řeší se obří výměna s United, Real se nevzdává

Vrátí se do Manchesteru United

S United vyhrál Ronaldo i Ligu mistrů • Foto Profimedia.cz

Pokud by domněnky o Ronaldově odchodu měly být pravdivé, měl by se chtít vrátit na staronovou adresu. Podle zdrojů deníku The Sun má velký comeback do Manchesteru United zařídit agent Jorge Mendes na hráčovo výslovné přání.

Portugalská superhvězda by tak měla být součástí velké rošády. Podle informací italského Tuttosportu mají "rudí ďáblové" nabídnout svou brankářskou jedničku Davida de Geu a astronomických 183 milionů liber (téměř 5,5 miliardy korun) výměnou za Ronalda a útočníka Álvara Moratu. Daily Mirror zase informuje, že Real za Ronalda vyinkasuje přestup De Gey a 175 milionů liber (5,2 miliardy korun) a United se pak Moratu pokusí získat v rámci samostatného obchodu.

Stopkou těmto divokým přestupovým návrhům by mohl vystavit kouč José Mourinho. List Daily Star s odvoláním na španělská média tvrdí, že portugalský kouč svého krajana nechce. O Ronaldovi si údajně přes vynikající výkony v poslední době myslí, že je hráčem na sestupu.